Primera B: Olimpia de Itá alcanza a River Plate

Pese a la paridad, el “franjeado” igualó el puntaje acumulado hasta aquí al segundo, River Plate, que por mayor diferencia de goles se sitúa como el inmediato perseguidor del Deportivo Capiatá, que recibe mañana al 29 de Setiembre de barrio Molino.

Estadio: Presbítero Manuel Gamarra (Itá). Árbitro: Osmar Soto. Asistentes: José Ocampo y Éver Delgado. Cuarto árbitro: Alcides Gray.

Olimpia de Itá: Luis Gauto; José Peralta, César Zárate, Joel Lesme (65′ Iván Maciel) y Diego Rojas; Alcides Scarpellini, Juan José Martínez, Blas Ortigoza y Gilberto González (84′ César Alonso); Marcos Gamarra (84′ Matías Cano) y Richard Lazarev. D.T.: José María Martínez. Sport Colombia: Hugo Rolón; Óscar Amarilla, Fabrizio Arias, Elian Peralta y José Báez; Júnior Pineda, Aníbal Pérez, Giovanni Cantero (55′ Ricardo Colmán) y Tobías González (77′ Matías García); Gustavo Vera (68′ Juan Ramírez) y Mauricio Cantero (77′ José Lezcano). D.T.: Julio Doldán.

Gol: No hubo. Amonestados: 62′ Martínez, 76′ Maciel y 90′ Ortigoza (O); 54′ Arias (SC).

* En Campo Grande: 12 de Octubre de Itauguá 2-3 de Noviembre 0. Goles: 50′ Federico González y 57′ Humberto Fleitas (12).

* Hoy, a las 10:00. General Díaz vs. 12 de Octubre SD, en el estadio Salustiano Zaracho (arbitraje de Juan Jara). A las 15.00. Sportivo Limpeño vs. 24 de Setiembre, en el estadio Optaciano Gómez (Édgar Barrios); 3 de Febrero RB vs. River Plate, en el estadio 3 de Febrero (Juan Franco).

* Mañana, a las 10:00. Deportivo Capiatá vs. 29 de Setiembre, en el estadio Erico Galeano (Blas Medina). A las 15.00. Cristóbal Colón Ñemby vs. Cristóbal Colón JAS, en el estadio Pablo Patricio Bogarin (Óscar Barrios); Benjamín Aceval vs. Silvio Pettirossi, en el estadio Don Isidro Roussillón (Óscar Amarilla); Presidente Hayes vs. Atlántida SC, en el estadio Fortín de Tacumbú (Fabio Villalba).