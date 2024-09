Nacional B de UFI: Un partido abre la sexta ronda

En el único encuentro sabatino, correspondiente al Grupo B, América de Pedro Juan Caballero oficiará de local en el estadio Río Parapití para recibir a Sportivo San Pedro, ambos elencos llevan acumulando cuatro puntos en la clasificación y se encuentran fuera de la zona de clasificación, recordando que los cuatro primeros de cada llave son los que avanzarán a la siguiente etapa del certamen de tierra adentro.

El programa de la sexta ronda

* Grupo A: Guaraní de Fram vs. R.I.3. Corrales, mañana (15:00), en el estadio Don Carlos Memmel, en Cambyretá; Olimpia de Villarrica vs. Nacional de Salto del Guairá, mañana (15:00), en el estadio del Club Olimpia, en Villarrica; 12 de Junio de Caacupé vs. Deportivo Unión de Pilar, mañana (15:00), en el Complejo Deportivo Luis Enciso, en Caacupé. Libre: Choré Central. Posiciones: Choré 8 puntos, Guaraní de Fram 7, Nacional SDG 6, Olimpia de Villarrica 5, 12 de Junio 4, R.I.3 Corrales 3 y Unión 3.

* Grupo B: América de Pedro Juan Caballero vs. Sportivo San Pedro, hoy (15:00), en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero; Salto del Guairá vs. Independiente de Hernandarias, mañana (15:00,) en el estadio Emigdio Vallejos, en Salto del Guairá; Centro de Formación de Futbolistas de Canindeyú (Ceffca) vs. Deportivo Itapuense, mañana (15:00), en el estadio Nivaldo Suárez, en Salto del Guairá. Libre: Patriotas de Hernandarias. Posiciones: Patriotas 13 puntos, Itapuense 7, Independiente 5, Ceffca 5, San Pedro 4, América PJC 4 y Salto del Guairá 2.