Torneos de ascenso: Acuerdo en la normativa de los futbolistas Sub 23

En las últimas semanas se registró un vaivén e incluso hubo la amenaza de huelga en caso de no variar la cantidad de futbolistas Sub 23 que se pretendía impulsar. Las charlas terminaron con acuerdo de aumentar los jugadores mayores en el equipo como también cumplir la normativa de Sub 23 y Sub 19 que promueve la APF.

Lea más: El club Valencia de España recuerda a su fallecido jugador, el paraguayo José Aveiro

Lo acordado entre las partes

Lo que se hace constar en el reglamento 2025 del ascenso:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* - Los clubes de la División Intermedia, Primera División B y Primera División C podrán incluir en la Alineación Inicial (planilla oficial) en cada partido, hasta 8 (ocho) jugadores que hayan nacido antes del 1 de enero 2002 (mayores de 23 años). Además de como mínimo 10 jugadores en planilla que serán Sub 23, de los cuales uno de ellos será Sub 19, totalizando 18 jugadores en planilla.

* - Los clubes que hayan completado el mínimo de minutos establecidos para el Sub 19, de acuerdo con lo determinado para cada divisional, podrán incluir hasta 9 (nueve) jugadores que hayan nacido antes del 1 de enero 2002 (mayores de 23 años) dentro de la Alineación Inicial (planilla oficial) en cada partido oficial.

* - Esta posibilidad podrá ser utilizada por los clubes luego que la Dirección de Competiciones de la APF haya informado oficialmente que los clubes vayan cumpliendo con el mínimo de minutos establecidos para el Sub 19.