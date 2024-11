Puntapié al 44° Campeonato Nacional Interligas de mayores en Curuguaty

Al finalizar las etapas clasificatorias, desde el domingo comenzó a jugar la fase decisiva del Campeonato Nacional Interligas 2024-2025, y esta nueva serie tuvo como partida el acto de inauguración en el Estadio Municipal de Curuguaty, que lleva como denominación el nombre del actual ministro de Deportes, el exjugador de Cerro Porteño, César “Tigre” Ramírez, quien junto al titular de la UFI, Óscar Ramírez, y otras autoridades departamentales de la matriz del balompié de tierra adentro fueron los anfitriones.

La cargada agenda del domingo arrancó bien temprano con la misa en la Iglesia San Isidro Labrador, posteriormente la sesión de Honor del directorio nacional de la UFI y la primera parte se cerró con el almuerzo de confraternidad. Luego de un breve descanso, la segunda parte de la programación arrancó con la Apertura de la inauguración con números artísticos, que contó con la participación de escuelas, colegios, clubes y asociaciones y se completaron los actos con el puntapié inicial encabezado por los Ramírez, el presidente de la UFI, y el ministro de Deportes, antes del partido que tuvo como protagonistas a las selecciones de la Liga Curuguateña y Liga Deportiva de Liberación.

La victoria fue del seleccionado anfitrión con el gol de Ariel Franco, apenas 5 minutos inicial el juego y va a la revancha con la mínima ventaja.

Emparejamientos de la Fase dos

Después de conocerse a las selecciones clasificadas a la fase nacional del Interligas, los cruces quedaron así: Curuguateña 1 vs. Liberación 0; Guajayvi vs. Concepcionera; General Aquino vs. Amambay; Nueva Esperanza vs. Sanjosiana; Minga Guazú vs. Yasy Cañy; Sastreña vs. Loma Plata; Atyrá vs. Villa Hayes; Ypané vs. Arroyense y Soseña vs. Acahay.

Además se enfrentarán: Nueva Alborada vs. Buena Visteña; Ignaciana vs. Iteña; Caacupeña vs. Independencia; Mauricio J. Troche vs. Campo 9; Paraguarí vs. Santa María; Caaguaceña vs. Santarriteña y Alberdeña vs. Domingo Robledo.

El campeón de esta edición de adjudicará un lugar en el campeonato de la División Intermedia 2026.