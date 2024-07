Cerro confirmó dos amistosos el sábado 13/07 en La Nueva Olla

Cerro Porteño disputará dos amistosos para cerrar la inter temporada y abrir el segundo semestre con los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana 2024 (vs. Athletico Paranaense). El Ciclón enfrentará al Platense de Ronaldo Martínez y a Sol de América en el mismo día. Ambos encuentros serán el sábado 13 de julio, en el estadio La Nueva Olla de Asunción.

Los dirigidos por el español Manolo Jiménez, que en la ciudad de Málaga igualaron 0-0 con el Lincoln Red Imps de Gibraltar y vencieron 2-0 al Kilmarnock de Escocia, medirán al Calamar a las 15:30. El choque frente a los argentinos será el enfrentamiento de los titulares, mientras que a las 18:00, en el duelo ante el Danzarín de Troadio Duarte, jugarán los suplentes.

Hasta el momento, el club de Barrio Obrero no anunció la venta ni los precios de las entradas, pero la intención de la comisión directiva liderada por Juan José Zapag es que la jornada tenga presencia de aficionados en el General Pablo Rojas. Por su lado, no está confirmada si los compromisos tendrán transmisión televisiva (a las 16:30, River Plate vs. Olimpia en Buenos Aires).