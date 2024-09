Eliminatorias Sudamericanas 2026: Partidos y horarios de la fecha 8

Las Eliminatorias Sudamericanas disputan el martes 10 de setiembre la octava fecha. En el cierre de la cuarta ventana del clasificatorio al Mundial Canadá/EstadosUnidos/México 2026, los cinco partidos están programados en un solo día: Colombia vs. Argentina; Ecuador vs. Perú; Chile vs. Bolivia; Venezuela vs. Uruguay y Paraguay vs. Brasil.

La jornada comienza con el Tricolor y la Albiceleste, a las 16:30 en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Luego, en simultáneo desde las 17:00, la Tri recibe a la Blanquirroja en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito y la Verde visita a la Roja en el estadio Nacional de Santiago. Una hora más tarde, a las 18:00, La Vinotinto y la Celeste juegan en el Monumental de Maturín.

Paraguay vs. Brasil, en el Defensores del Chaco

Y en el cierre, finalizando también el combo, la Albirroja de Gustavo Alfaro enfrenta a la Canarinha de Dorival Júnior: arranca a las 20:30, en el Defensores del Chaco de Asunción. Los paraguayos empataron sin goles con Uruguay y están en zona de repechaje, mientras que los brasileños vencieron por 1-0, con gol de Rodrygo, a Ecuador y continúan en puestos de clasificación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Eliminatorias Sudamericanas: Fixture de la fecha 8

Martes 10 de setiembre

Colombia vs. Argentina, a las 16:30, en el Metropolitano de Barranquilla

Ecuador vs. Perú, a las 17:00, en el Rodrigo Paz Delgado de Quito

Chile vs. Bolivia, a las 17:00, en el Nacional de Santiago

Venezuela vs. Uruguay, a las 18:00, en el Monumental de Maturín

Paraguay vs. Brasil, a las 20:30, en el Defensores del Chaco de Asunción

Eliminatorias Sudamericanas: Tabla de posiciones