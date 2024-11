Teodoro Arce: “El grupo se propuso y logramos el objetivo”

General Caballero de Juan León Mallorquín continúa en la Primera División del fútbol paraguayo. En la penúltima fecha del torneo Clausura 2024, el Rojo de Ka’arendy superó 1-0 a Sportivo Ameliano y aseguró la permanencia. De todas maneras, con la derrota 2-0 de Sol de América frente a Libertad en Carapeguá, los dirigidos por Humberto Garcia ya salvaban la categoría.

Lea más: Los cuatro equipos que pelean por el subcampeonato

“Esto es el esfuerzo de los compañeros, de cada uno de nosotros, de los dirigentes, de toda la gente de Mallorquín, de nuestra familia que sabe lo que sufrimos día a día. El grupo se propuso esto y pudimos lograr el objetivo”, comentó Teodoro Arce, autor del gol de la victoria sobre la V Azulada en el estadio Arsenio Erico de la ciudad de Asunción.

Teodoro Arce y la confianza en el penal

En un partido muy cerrado y con escasas situaciones de gol, Arce aprovechó un penal para el tanto del triunfo. “Cuando siento que me toca abajo estaba convencido de que iba a ser penal. Luego el arbitro fue a mirar al VAR y yo agarré la pelota por la confianza que me tenia y que me dan mis compañeros. Por eso estuvo seguro de patear el penal”, añadió el ex Olimpia a Tigo Sports.