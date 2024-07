Guaraní gestionó la vuelta de José Florentín, acusado por supuesto abuso sexual: la justicia...

José Florentín está en los planes de Guaraní, pero este jueves 25 de julio, el club recibió la respuesta de la justicia argentina, que no liberará al futbolista paraguayo. El ex Aborigen es jugador libre, pero está acusado por presunto abuso sexual a una joven periodista. Vélez Sarsfield había rescindido con el mediocampista, que no pude abandonar el vecino país hasta setiembre.

“Hicimos la propuesta para contratar a José Florentín, pero la justicia Argentina no lo va a liberar hasta fines de septiembre. Él es de la casa y quiere volver. Hay posibilidades de contratarlo a fin de año”, confirmó Emilio Daher al Cardinal Deportivo. De todas maneras, el presidente del Aborigen dejó abierta la puerta para otra gestión por el jugador de 28 años a finales de temporada.

José Florentín debutó en Guaraní en 2019

José Florentín debutó en Guaraní en 2019: con Gustavo Costas de entrenador, fue titular en la victoria 5-0 sobre General Díaz en el Rogelio Silvino Livieres, el 1 de setiembre. El primer ciclo del volante en Dos Bocas fue hasta 2021, año en el que fue transferido a Vélez Sarsfield. En el Fortín, jugó 55 partidos de Liga (marcó 5 goles), 5 de Copa Argentina y 9 de Copa Libertadores.