Adrián Alcaraz: “Esta victoria servirá para levantar cabeza”

Guaraní avanzó a los octavos de final de la Copa Paraguay 2024. El Aborigen goleó 7-0 a Sport Unión de Piribebuy con un póker de Adrián Alcaraz. El delantero de Libertad, cedido a préstamo, fue la gran figura del triunfo. “Es lo que venimos buscando hace tiempo, esta victoria nos servirá para mucho, para levantar cabeza”, expresó a Tigo Sports.

Con la victoria en el debut del certamen que conquistó en 2018, el Legendario cortó una racha de cuatro encuentros sin ganar. “Servirá para que el fin de semana tratemos de conseguir una victoria. Tenemos que seguir en esta racha”, añadió Alcaraz. Desde el 2-1 a Sportivo Trinidense por el torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo, el Indio había empatado 3 y perdido 1.

Adrián Alcaraz en Guaraní: 25 partidos y 12 goles

Adrián Alcaraz, quien marcó por primera vez cuatro goles, disputó todo el cotejo. “El profe (Francisco Arce) me mandó preguntar en el segundo tiempo, si qué tal me sentía, si quería seguir, me sentía muy bien”, explicó el jugador de 24 años. En la temporada 2024, el joven llegó a las 25 presentaciones y a los 12 tantos con el conjunto de Dos Bocas.