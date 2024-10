Francisco Arce y la autocrítica a pesar del triunfo y clasificación de Guaraní: “Mejorar esto para llegar a la final”

Guaraní clasificó a las semifinales de la Copa Paraguay 2024, pero antes, sufrió para superar a Sportivo Carapeguá en los cuartos de final. El Aborigen ganaba 1-0 con el gol de Walter González, pero acabó pidiendo la hora a pesar de que el Potro jugó gran parte del encuentro con uno menos por la expulsión de Mattías Parris a los 44 minutos del primer tiempo.

Francisco Arce fue muy autocrítico con el rendimiento del Legendario, que aguarda por el ganador de Nacional vs. Olimpia. “Un rival muy duro, jugó muy bien, consiguieron hasta suplir el hombre menos con voluntad, con orden, porque eso nos hizo muy cuesta arriba”, expresó el entrenador paraguaríense, que alcanza la serie de los cuatro mejores por primera vez.

“Confundimos el juego en el primer tiempo, especialmente donde tendríamos que haber jugado a lo que tenemos preparado siempre, que es construir, generar espacios a partir de la posesión. Nos costó mucho, no sé si fue el esfuerzo que hicimos en Pedro Juan, el calor, todo lo que corrió el equipo y el viaje”, explicó Arce en referencia al 2-1 del lunes sobre 2 de Mayo.

Francisco Arce y las semifinales de Copa Paraguay

“Ya llegamos ahí, tenemos... no es fácil, no fue fácil y no viene siendo fácil porque estamos todavía... Hemos crecido, hemos mejorado en el campeonato, pero ahora tenemos que mejorar esto para entrar con condiciones reales de llegar a la final”, aseguró Francisco Arce a Tigo Sports al finalizar el encuentro en el estadio Conmebol de la ciudad de Luque.