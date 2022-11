Polonia gana y lidera con primer gol de Lewandowski

Piotr Zielinski abrió el marcador (39′) y Lewandowski (82′), después de que el arquero Wojciech Szczesny atajara un penal saudita.

Lewandowski, que también dio la asistencia del gol de Zielinski, se emocionó de felicidad y de alivio tras anotar su primer gol en los cinco partidos que ha jugado en dos Mundiales, sacándose la espina del penal fallado en el debut ante México (0-0).

“Creo que cuanto más mayor me hago, más me emociono” , admitió el capitán polaco, de 34 años. “Soy consciente de que puede ser mi último Mundial y quería poder decir que he jugado y marcado en Mundiales, reconoció ‘Lewy’, que suma 77 dianas con su selección.

Síntesis. Grupo C (2ª fecha). Estadio: Education City (Al-Rayyan). Espectadores: 44.259. Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil).

Polonia: Wojciech Szczesny; Matthew Cash, Kamil Glik, Jakub Piotr Kiwior y Bartosz Bereszynski; Piotr Zielinski (63′ Jakub Kaminski), Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik y Przemyslaw Frankowski; Arkadiusz Milik (71′ Krzysztof Piatek) y Robert Lewandowski. DT: Czeslaw Michniewicz.

Arabia Saudí: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Alamri, Ali Al-Bulaihi y Mohammed Al-Breik (66′ Sultan Al-Ghanam); Sami Al-Najei (46′ Nawaf Al-Abed (95′ Hattan Bahebri), Abdulellah Al-Malki (85′ Abdulrahman Al-Aboud) y Mohamed Kanno; Firas Al-Buraikan, Saleh Al-Shehri (86′ Nasser Al-Dawsari) y Salem Al-Dawsari. DT: Hervé Renard (Francia).

Goles: 39′ Piotr Zielinski, 82′ Lewandowski (P).

Nota: 45′ Wojciech Szczesny (P) le paró un penal a Salem Al-Dawsari (AS).

Amonestados: 15′ Kiwior, 16′ Cash, 19′ Milik (P); 20′ Al-Malki, 45′ Alamri (AS).

Lewandowski iguala a Pelé

* Robert Lewandowski convirtió ayer el 2-0 de Polonia ante Arabia Saudí y cortó con una racha de 442 minutos (casi 5 partidos) sin anotar en los Mundiales.

* Lewandowski (77 goles en 136 partidos) alcanzó a Pelé (77 en 92) en cantidad de goles anotados en Selección Nacional. En el podio están Cristiano Ronaldo (118), Ali Daei (109) y Messi (93).

* Wojciech Szczesny es el segundo portero polaco que detiene un penal en la historia de la Copa del Mundo. El primero fue Jan Tomaszewski (detuvo dos en el Mundial ‘74, ante Suecia y Alemania).