¿Por qué Ángel Romero no celebró los goles ante Nacional?

Histórico martes 9 de abril para Ángel Romero: el futbolista paraguayo anotó un doblete en la victoria del Corinthians por 4-0 sobre Nacional de Asunción y estableció dos nuevas marcas en el Timão. El ex Cerro Porteño es ahora el máximo artillero del estadio Neo Química Arena y, también el jugador extranjero con más goles.

Aunque convirtió por duplicado y alcanzó estas marcas, el mellizo no celebró ninguno de los tantos. ¿La razón? Fue contra un equipo de Paraguay. “Avisé que no celebraría contra clubes de mi país. No celebro por el respeto que le tengo al fútbol paraguayo, pero me alegré por la marca”, expresó Romero al finalizar el partido contra el Albo en São Paulo.

“Logré dos marcas importantes en mi carrera”

Ángel también fue consultado sobre si es ídolo del club. “Dejemos esta pregunta a los fans. Sigo mi carrera aquí, cuando me vaya veré todo lo que he logrado, pero seguiré respondiendo la misma pregunta. Logré dos marcas importantes en mi carrera, pero es difícil hablar de ídolos porque aquí hay chicos muy importantes”, respondió el jugador de 31 años.

Ángel Romero: 280 partidos, 55 goles y 4 títulos

Además de los 55 tantos en 280 entre torneos locales, internacionales y amistosos, Romero suma cuatro títulos: dos Serie A (2015 y 2017) y dos Estadual Paulista (2017 y 2018). “Soy un tipo que sigue luchando, he ganado muchos títulos, pero quiero seguir ganando y quiero más”, finalizó el atacante de la selección paraguaya (nuevamente citado en marzo).