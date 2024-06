Adam Bareiro será transferido de San Lorenzo de Almagro. Los grandes del fútbol están interesados en el futbolista paraguayo, pero River Plate está ganando la pulseada a Boca Juniors. En consecuencia, el atacante vestiría la camiseta del Millonario en la segunda parte de la temporada. Es más, los medios argentinos informan que ya hay acuerdo por la compra del pase.

Lea más: Lionel Messi: “Inter Miami será el último club de mi carrera”

Este miércoles, en charla con ESPN, el entrenador del Ciclón de Boedo manifestó que “es muy probable que Bareiro se vaya, que sea vendido”. Leandro Romagnoli explicó que para reemplazar al ex Olimpia y Nacional tiene a Cristian Tarragona y a Diego Herazo, pero puntualizó que “necesitamos a otro en esa posición para lo que viene, que son tres campeonatos”.

“Molestaría menos que Bareiro vaya a River Plate”

Leandro Romagnoli fue consultado sobre la posible ida de Adam Bareiro a River Plate y no a Boca Juniors. “Este es mi pensamiento, no el de el hincha de San Lorenzo, que puede pensar diferente, pero creo que molestaría menos que Adam Bareiro vaya a River Plate porque el clásico primero es Boca Juniors y después Huracán”, finalizó el ex jugador del Cuervo.