Ávalos da triunfo a Independiente y River es humillado por Riestra

El juvenil Santiago López (2′) y Ávalos (52′, de penal) anotaron los goles para la primera victoria de los “Diablos Rojos” en el campeonato. El “Taladro” había empatado por medio de Milton Giménez (27′), quien luego falló un penal (45′).

Lea más: Independiente de Argentina gana su primer partido de Liga antes del parón por Copa América

* Gabriel Ávalos marcó 2° tanto en esta Liga y el tercero con la casaca de Independiente en 19 partidos jugados.

* Deportivo Riestra logró su primer triunfo en la historia ante River Plate, al que venció con goles de Alan Barrionuevo (56′) y Nicolás Benegas (90+2′, de penal). Otro duro golpe para el equipo de Martín Demichelis, que sufrió su 2ª derrota en la Liga y venía de caer eliminado ante Temperley en 16avos de Copa Argentina.

* Otros resultados: Godoy Cruz 1-Rosario Central 1; Argentinos 2-Central Córdoba 1; Gimnasia LP 2-Barracas Central 1.

* Hoy: 18:00 Boca- Vélez (ESPN); 18:00 Talleres-Platense (TyC).

Sábado: 15:00 Unión- San Lorenzo (TyC); 17:00 Huracán-Ind. Rivadavia (TyC); 19:30 Atl. Tucumán-Defensa (TyC).

* Posiciones: Racing 10, Talleres 10, Gimnasia LP 10, Huracán 10, Unión 10, River 9, Argentinos 9, Estudiantes 7, Ind. Rivadavia 7, Instituto 7, Belgrano 7.

Lice Chamorro, en España

La delantera paraguaya Lice Chamorro, internacional con su selección, renovó este jueves con el Espanyol por una temporada más, según anunció el club en un comunicado.

El cuadro blanquiazul se asegura, de esta forma, a una de sus futbolistas más diferenciales, clave en el ascenso a la Liga F.Chamorro firmó trece dianas el curso pasado y se perfila como uno de los principales argumentos del bloque en la siguiente campaña.

La paraguaya se mostró feliz por su renovación, en declaraciones a los medios de la entidad: " Siempre me he sentido muy identificada con el club, me he encontrado personas extraordinarias. El Espanyol me ha marcado mucho y trato de responder de la mejor manera " .