Eurocopa 2024, partidos de hoy jueves 20 de junio: horarios y dónde ver

Eslovenia vs. Serbia; Dinamarca vs. Inglaterra y España vs. Italia son los tres partidos del jueves 20 de junio en la Eurocopa 2024. En la continuidad de la segunda fecha, eslovenos y serbios juegan, a las 9:00, en el Allianz Arena de Múnich por el Grupo C. Por la misma llave, daneses e ingleses chocan, a las 12:00, en el Deutsche Bank Park de Frankfurt. Por su lado, en el Grupo B, españoles e italianos cierran la jornada, a las 15:00, en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen.

A qué hora juegan Eslovenia vs. Serbia, país por país

Paraguay: 09:00 horas

Argentina: 10:00 horas

Brasil: 10:00 horas

Uruguay: 10:00 horas

Chile: 10:00 horas

Ecuador: 08:00 horas

Colombia: 08:00 horas

Perú: 08:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

Bolivia: 09:00 horas

El Salvador: 07:00 horas

México: 07:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 06:00 horas

Estados Unidos - Este: 09:00 horas

Inglaterra: 14:00 horas

España: 15:00 horas

Bélgica: 15:00 horas

Sudáfrica: 15:00 horas

Eslovenia vs. Serbia: ¿Dónde ver en vivo por TV?

Paraguay: ESPN

Eslovenia vs. Serbia: ¿Dónde ver por streaming?

Paraguay: Star+

Descarga gratuitamente la aplicación en Apps de Google Play y App Store de Apple y suscribite al plan mensual de US$ 14.29 o anual de US$ 119.99.

La probable formación de Eslovenia vs. Serbia en el Grupo C de la Eurocopa 2024

Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, G. Stankovic, Gnezda Cerin, Mlakar; Sporar y Seško.

Entrenador: Matjaž Kek.

La probable formación de Serbia vs. Eslovenia en el Grupo C de la Eurocopa 2024

Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Sergej Milinkovic-Savic, Gudelj, Mladenovic; Tadic; Vlahovic y Mitrovic.

Entrenador: Dragan Stojković.

A qué hora juegan Dinamarca vs. Inglaterra, país por país

Paraguay: 12:00 horas

Argentina: 13:00 horas

Brasil: 13:00 horas

Uruguay: 13:00 horas

Chile: 13:00 horas

Ecuador: 10:00 horas

Colombia: 10:00 horas

Perú: 10:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

Bolivia: 12:00 horas

El Salvador: 10:00 horas

México: 10:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 09:00 horas

Estados Unidos - Este: 12:00 horas

Inglaterra: 17:00 horas

España: 18:00 horas

Bélgica: 18:00 horas

Sudáfrica: 18:00 horas

Dinamarca vs. Inglaterra: ¿Dónde ver en vivo por TV?

Paraguay: ESPN

Dinamarca vs. Inglaterra: ¿Dónde ver por streaming?

Paraguay: Star+

La probable formación de Dinamarca vs. Inglaterra en el Grupo C de la Eurocopa 2024

Schmeichel; Bah, Andersen, Christensen, Vestergaard, Kristiansen o Maehle; Höjberg, Hjulmand; Wind, Eriksen y Höjlund.

Entrenador: Kasper Hjulmand.

La probable formación de Inglaterra vs. Dinamarca en el Grupo C de la Eurocopa 2024

Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander-Arnold o Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden; y Kane.

Entrenador: Gareth Southgate.

A qué hora juegan España vs. Italia, país por país

Paraguay: 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas

Estados Unidos - Este: 15:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

España vs. Italia: ¿Dónde ver en vivo por TV?

Paraguay: ESPN

España vs. Italia: ¿Dónde ver por streaming?

Paraguay: Star+

La probable formación de España vs. Italia en el Grupo B de la Eurocopa 2024

Unai Simón; Carvajal, Nacho, Le Normand, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo o Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams y Morata.

Entrenador: Luis de la Fuente.

La probable formación de Italia vs. España en el Grupo B de la Eurocopa 2024

Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini o Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho; Pellegrini o Cristante, Frattesi, Chiesa; Scamacca.

Entrenador: Luciano Spalletti.