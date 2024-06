España vuela octavos de la Euro, Inglaterra se atasca

Con un juego espectacular pero una colección de ocasiones frustradas, España derrotó ayer 1-0 a Italia, en Gelsenkirchen ante 49.528 espectadores, para sellar su pase a octavos de final de la Eurocopa 2024.

La Roja venció con un gol en propia puerta de Riccardo Calafiori (55′), tras un centro desde la izquierda de Nico Williams y un despeje de Donnarumma. El equipo de Luis de la Fuente se clasifica como primero de su cuarteto ya de forma matemática.

* España ha ganado sus 4 partidos de la Eurocopa contra los campeones defensores: 2-1 vs Unión Soviética en 1964; 1-0 vs Alemania Occidental en 1984; 2-1 vs Grecia en 2008; 1-0 vs Italia en 2024.

* Posiciones: España 6, Italia 3, Albania 1, Croacia 1.

* Última fecha (lunes 24): 15:00 Croacia-Italia; Albania-España.

Inglaterra no pudo con Dinamarca

Inglaterra solo pudo empatar ayer 1-1 con Dinamarca en Frankfurt, ante 46.177 espectadores, en la 2ª fecha del Grupo C de la Eurocopa y no pudo abrochar su clasificación a octavos de final.

Harry Kane abrió el marcador para Inglaterra a los 18 minutos, pero Morten Hjulmand (34′) igualó con un remate de larga distancia para reflejar en el marcador un merecido empate para los daneses.

Serbia evitó la eliminación

Serbia y Eslovenia empataron ayer 1-1 en Múnich, ante 63.028 espectadores, por el Grupo C, un resultado que mantiene vivos a los serbios gracias a un gol en tiempo añadido.

Eslovenia se adelantó gracias a un gol del lateral Zan Karnicnik (69′), hasta que en la última acción del partido, Luka Jovic remató un saque de esquina (90+5′) para dejar abiertas las opciones de clasificación.

* Posiciones: Inglaterra 4, Dinamarca 2, Eslovenia 2, Serbia 1.

* Última fecha (martes 25): 15:00 Inglaterra-Eslovenia; Dinamarca-Serbia.

Serbia amenaza con retirarse

El secretario general de la Federación Serbia de Fútbol, Jovan Surbatovic, amenazó ayer con la retirada de la selección de la Eurocopa tras los cánticos ofensivos contra los serbios en el partido Croacia-Albania (2-2).

Surbatovic precisó que durante ese partido se oyeron gritos de “matad, matad, matad a los serbios”. Surbatovic pidió sanciones contra esos dos países, “incluso si esto significa no continuar en la competición”. La UEFA anunció la apertura de una investigación sobre este caso.

Serbia, Albania y Croacia mantienen tensas relaciones, sobre todo como consecuencia de las guerras de los Balcanes durante la década de 1990 que supusieron la fragmentación de Yugoslavia.