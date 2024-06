Ecuador vs. Venezuela, Copa América 2024: horario, formaciones y dónde ver en vivo

La Copa América 2024 abre el Grupo B. En el tercer partido del certamen, posterior al estreno con victoria 2-0 el jueves de Argentina sobre Canadá y el empate sin goles del viernes entre Chile y Perú, Ecuador y Venezuela debutan en el Levi’s Stadium de la ciudad de Santa Clara, estado de California. El encuentro comienza a las 18:00, hora de Paraguay, con arbitraje de Wilmar Roldán.

La Tri llega al estreno después de una derrota y dos victorias en la serie de amistosos que disputó con selecciones del continente (0-1 vs. Argentina, 3-1 vs. Bolivia y 2-1 vs. Honduras). Por su parte, la Vinotinto entra en acción sin haber jugado un duelo de preparación: la última vez fue el 0-0 con Guatemala en la Fecha FIFA de marzo. Además, arrastra una racha de 5 duelos sin victorias.

Ecuador vs. Venezuela: El historial en Copa América

En la historia de la Copa América, Ecuador y Venezuela, dos selecciones que no conquistaron aún el torneo, jugaron en cuatro ocasiones: 2 triunfos para los ecuatorianos, 1 victoria para los venezolanos y 3 empates. Por su lado, sumando Eliminatorias Sudamericanas, Amistosos y Juegos Bolivarianos, son 32 compromisos: la Tri ganó 15, la Vinotinto 11 e igualaron en 6 oportunidades.

La probable alineación de Ecuador vs. Venezuela en el Grupo B de la Copa América 2024

Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Félix Torres, Willian Pacho, Piero Hincapié; Joao Ortiz, Moisés Caicedo, Alan Franco; Kendry Páez, Jeremy Sarmiento; Enner Valencia.

La probable alineación de Venezuela vs. Ecuador en el Grupo B de la Copa América 2024

Rafael Romo; Alexander González, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro; Cristian Cásseres, José Martínez, Yangel Herrera; Jefferson Soteldo, Salomón Rondón y Jefferson Savarino.

Ecuador vs. Venezuela, en Copa América: ¿Dónde ver?

Tigo Sports

Tigo Star: Canal 100

IP TV Copaco: Canal 60

Personal Flow: Tigo Sports