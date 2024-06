Eurocopa: Italia le amarga a Luka Modric y pasa a octavos de final

Italia selló ayer un agónico empate 1-1 con Croacia y se clasificó a octavos de final de la Euro 2024 como escolta de España, que ganó el Grupo B con puntaje ideal tras vencer por 1-0 a Albania.

Un gol récord de Luka Modric (55′) parecía haber decidido el partido pero en la última acción del partido Mattia Zaccagni (90+8′) logró igualar, para dejar segunda a Italia. Croacia queda tercera (2 puntos) y con pocas chances de avanzar como uno de los 4 mejores terceros.

* Modric rozó la supervivencia a un ultimátum en el que murió tras fallar un penal, resucitó tras marcar en la siguiente jugada y falleció para siempre con el cruel tanto de Zaccagni. Nunca una despedida fue tan amarga.

* Por primera vez en la historia de la Eurocopa, una selección deja escapar dos triunfos tras conceder dos goles en tiempo añadido: Croacia 2-2 Albania, gol de Gjasula en el 90′+5′. Croacia 1-1 Italia, gol de Zaccagni en el 90′+8′. De tener 6 puntos, a tener 2 y estar casi eliminada.

* España derrotó 1-0 a Albania con gol de Ferran Torres (13′) y se clasificó con puntaje perfecto.

* Posiciones: España puntos 9 (C), Italia 4 (C), Croacia 2, Albania 1.

Luka Modric, goleador más veterano

* Con 38 años y 289 días, Luka Modric es el jugador de mayor edad en marcar en una fase final de Eurocopa.

* Goleadores más veteranos en la historia de la Euro: Luka Modric (38 años y 289 días) contra Italia en 2024. Ivica Vastic (38A 257D) contra Polonia en 2008. Goran Pandev (37A y 321D) contra Austria en 2021.

* España ha dejado su portería a cero en una misma fase de grupos de un gran torneo internacional (Mundial+EURO) por primera vez en toda la historia.

* España ganó sus primeros tres partidos de una Eurocopa por segunda vez, algo que ya hizo en 2008, una edición que terminó ganando (1-0 contra Alemania en la final).

Octavos: Suiza-Italia, primer duelo confirmado

Los emparejamientos:

Sábado 29: 12:00 Suiza vs. Italia. 15:00 Alemania vs. 2° C, en Dortmund.

Domingo 30: 12:00 1° C vs. 3° D/E o F. 15:00 España vs. 3° A/D/E o F.

Lunes 1 de julio: 12:00 2° D vs. 2° E. 15:00 Portugal vs. 3° A/B/C.

Martes 2: 12:00 1º E vs. 3º A/B/C o D. 15:00 1º D - 2º F.