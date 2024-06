Eurocopa: Austria sorprende a Países Bajos y avanza por delante de Francia

* En Berlín, ante 68.363 espectadores, los goles de Donyell Malen (6, contra), de Romano Schmid (59) y de Marcel Sabitzer (80) aseguraron la victoria de los austríacos, pese a la reacción de Cody Gakpo (47) y Memphis Depay (75).

“Si derrotas a Países Bajos y ganas el grupo, no puedes ser tan malo”, declaró tras el encuentro Sabitzer, elegido Jugador del Partido por la UEFA.

* En Dortmund, ante 59.728 espectadores, Francia y Polonia, ya eliminada, igualaron 1-1, con penales convertidos de Kylian Mbappé (56′) y Robert Lewandowski (79′).

“No estamos frustrados, el objetivo era la primera plaza pero no hemos podido ganar, tenemos que apreciar lo logrado: clasificar, nuestro primer objetivo”, relativizó Didier Deschamps, el entrenador de los Blues.

-Posiciones: Austria 6 (C), Francia 5 (C), Países Bajos 4 (C), Polonia 1.

Inglaterra gana el Grupo C, pero no convence

Inglaterra sigue sin convencer, pero avanzó como líder del Grupo C a los octavos de final de la Eurocopa de Alemania tras empatar ayer sin goles con Eslovenia, que por primera vez superó la primera fase y se clasificó en el tercer puesto, detrás de Dinamarca, que también igualó 0-0 frente a una Serbia que quedó eliminada del torneo.

Eslovenia, con su clasificación, eliminó de paso a Croacia (3ª Grupo B).

* En Colonia: Inglaterra 0-Eslovenia 0. Ast: 41.536.

* En Múnich: Dinamarca 0-Serbia 0. Ast: 64.288.

-Posiciones: Inglaterra 5 (C), Dinamarca 3 (C), Eslovenia 3 (C), Serbia 2.

* Desempate. Eslovenia y Dinamarca igualaron en todo; en puntos, goles y hasta tarjetas. El último criterio de desempate es la mejor actuación en la fase de clasificación y ahí ganan los daneses.

Emparejamientos de octavos de final

* Sábado 29 de junio:

12:00 Suiza vs. Italia.

15:00 Alemania vs. Dinamarca.

* Domingo 30 de junio:

12:00 Inglaterra vs. 3° D/E o F.

15:00 España vs. 3° A/D/E o F.

* Lunes 1 de julio:

12:00 Francia vs. 2° E.

15:00 Portugal vs. 3° A/B/C.

* Martes 2 de julio:

12:00 1º E vs. 3º A/B/C o D.

15:00 Austria - 2º F