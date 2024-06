México vs Ecuador, EN VIVO: tercera fecha del Grupo B de la Copa América 2024

Sigue la fase de grupos de la Copa América 2024. En la tercera fecha del Grupo B se miden México y Ecuador. México, con la garra y determinación que lo caracterizan, buscará redimirse tras su inesperada derrota ante Venezuela en la jornada anterior. El ‘Tricolor’, bajo la dirección del estratega Jaime Lozano, sabe que este encuentro es vital para asegurar su pase a la siguiente fase del torneo.

Empatados en puntos con México, la selección ecuatoriana llega al encuentro con una ventaja crucial: su mejor diferencia de gol. Tras la victoria ante Jamaica y la derrota frente a Venezuela, la ‘Tricolor’ ecuatoriana sabe que un empate ante el ‘Tricolor’ mexicano les aseguraría un puesto en los cuartos de final de la Copa América 2024.

Lea más: Copa América 2024: fixture completo

Unite al canal de ABC en WhatsApp

MÉXICO VS ECUADOR, EN VIVO: seguí la transmisión de ABC Cardinal

ABC CARDINAL en vivo: México vs. Ecuador

ASÍ VA MÉXICO: J. González, J. Sánchez, C. Montes, J. Vásquez, G. Arteaga, O. Pineda, C. Rodríguez, L. Chávez, C. Huerta, S. Giménez y J. Quiñones.

ASÍ FORMA ECUADOR: A. Domínguez, A. Preciado, F. Torres, W. Pacho, P. Hincapié, M. Caicedo, A. Franco, K. Páez, J. Sarmiento, K. Rodríguez y E. Valencia.