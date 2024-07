Eurocopa 2024: Mbappé vs. CR7 y los otros cruces de los cuartos

La Eurocopa 2024 confirmó a seis de las ocho selecciones clasificadas a los cuartos de final. Este lunes 1 de julio, Francia eliminó a Bélgica con un gol en contra de Jan Vertonghen a los 85 minutos, mientras que Portugal superó desde los 12 pasos a Eslovenia en un partido en el que Cristiano Ronaldo erró un penal en el tiempo suplementario, pero convirtió en la tanda.

Lea más: Portugal, con un penal errado de CR7, avanzó a cuartos

El conjunto de Kylian Mbappé y el combinado de CR7 disputarán una de las llaves de los 8 mejores: el encuentro entre el nuevo jugador del Real Madrid y el ex Merengue será el viernes 5 de julio, a las 15:00, hora de Paraguay, en el Volksparkstadion, en Hamburgo. Por su lado, las otras series enfrentará al anfitrión Alemania vs. España e Inglaterra vs. Suiza.

Por su parte, restan dos cruces por definir los octavos de final: Rumanía medirá a Países Bajos en el Allianz Arena, en Múnich, mientras que Austria enfrentará a Turquía en el Red Bull Arena, en Leipzig. Ambos duelos serán el martes 2 de julio, a las 12:00 y 15:00, horarios de Paraguay, respectivamente. Los ganadores jugarán entre sí por el pase a las semifinales.

Eurocopa 2024: Los partidos de cuartos de final

España vs. Alemania: viernes 5 de julio, a las 12:00, en Stuttgart

Francia vs. Portugal: viernes 5 de julio, a las 15:00, en Hamburgo

Inglaterra vs. Suiza: sábado 6 de julio, a las 12:00, en Düsseldorf

Rumanía-Países Bajos vs. Austria-Turquía: sábado 6 de julio, a las 15:00, en Berlín