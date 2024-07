Eurocopa 2024: Cruces, días y horarios de los cuartos de final

Países Bajos, que goleó 3-0 a Rumanía, y Turquía, que superó por 2-1 a Austria, son las últimas dos selecciones clasificadas a los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Así, el torneo del viejo continente tiene definido todos los cruces en la serie de los 8 mejores: España vs. Alemania; Francia vs. Portugal; Inglaterra vs. Suiza y Países Bajos vs. Turquía.

Eurocopa 2024: El cuadro de cuartos de final

España vs. Alemania: 5 de julio, a las 12:00, en Stuttgart

Francia vs. Portugal: 5 de julio, a las 15:00, en Hamburgo

Inglaterra vs. Suiza: 6 de julio, a las 12:00, en Düsseldorf

Países Bajos vs. Turquía: 6 de julio, a las 15:00, en Berlín

Eurocopa 2024: El cuadro de las semifinales

España/Alemania vs. Francia/Portugal, 10 de julio, a las 15:00

Inglaterra/Suiza vs. Países Bajos/Turquía, 11 de julio, a las 15:00

Eurocopa 2024: Día, hora y estadio de la final

Domingo 14 de julio, a las 15:00, Olímpico de Berlín