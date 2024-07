Gustavo Gómez, enojado por no haber jugado la Copa América

“Estoy enojado por no jugar, triste porque mi selección quedó fuera. El día que me sienta tranquilo por perder o no jugar, tengo que dejar el fútbol”, confesó el zaguero paraguayo a TNT Sports Brasil.

Lea más: Daniel Garnero ya fue destituido de la selección

Gómez llegó al torneo continental como capitán y titular del equipo albirrojo en los últimos partidos de Eliminatorias y en la edición anterior de la Copa América. Pero sorpresivamente perdió la titularidad por disposición del DT Daniel Garnero.

“Obviamente que me molesta, todo lo que yo gané en mi carrera, 16 títulos, fue porque fui siempre profesional, respetando a mis compañeros, al entrenador”, indicó. Gómez afirmó que seguirá trabajando para ser convocado por el próximo DT de la Albirroja porque se considera un “hombre de carácter”.