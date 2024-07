Bielsa acusa a la Conmebol: “Es una plaga de mentirosos”

En una intervención de más de cuarenta minutos, Bielsa exigió disculpas de la organización por no proteger a las familias de los futbolistas de Uruguay en el estadio tras la semifinal perdida contra Colombia y, posteriormente, acusó a la Conmebol de " mentir explícitamente " sobre el estado de los campos de juego y de entrenamiento.

" Dijeron que los campos de entrenamiento están perfectos, que los campos están perfectos, y hay evidencia de que son mentiras. Es una plaga de mentirosos " , dijo Bielsa, muy exaltado.

" Las uniones del campo no cierran, los campos de entrenamiento eran un desastre. Y luego los árbitros están acusados por la Federación de que se equivocaron. Hacen una conferencia de prensa para mentir explícitamente sobre los campos de juego " , aseguró.

" Sé quién gestiona los campos. Dicen que los campos están perfectos y tengo fotos de que están emparchados. Debería pedir disculpas, pero como eso (les) afecta, los jugadores y entrenadores no pueden hablar. Lo único que tienen que hacer es decir, cometimos tales errores, somos los responsables, nos hacemos cargo y se terminó " , prosiguió.

A Scaloni le pidieron que se calle

Otros técnicos como el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, criticaron el estado del césped en sus partidos en la copa continental.

“A Scaloni le dijeron: ‘ya hablaste una vez, no hables más, porque si no vamos a pagar las consecuencias’. Y él mismo dice” , comentó Bielsa al respecto.

Habló de FIFAGate

Marcelo Bielsa rechazó la posibilidad de sanciones a futbolistas de la Celeste por una trifulca en las tribunas al término de la semifinal perdida contra Colombia por la Copa América tras ser agredidos sus familiares.

“Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFAgate, con el FBI, hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá (en la Copa América) no pasó nada, acá no pasó nada: las canchas, esto fue una fiesta extraordinaria, estadios llenos, una competitividad, arbitraje, no hay nada de lo que quejarse” , ironizó Bielsa al cuestionar a la organización.

“En un país que fue capaz del FIFAgate, ahora resulta que hay que echarle la culpa a los jugadores” , se quejó, notoriamente ofuscado, en la conferencia de prensa.

El FIFAgate destapó un escándalo de corrupción en 2015 que involucró a altos dirigentes del fútbol mundial, incluidos de la entonces directiva de la Conmebol y la Concacaf, por el que varios de ellos fueron enjuiciados, la mayoría en Estados Unidos.

Exigió a la Conmebol pedir disculpas

Marcelo Bielsa arremetió también duramente contra los servicios de seguridad del estadio de Charlotte por no aplicar los protocolos de protección de los familiares de los futbolistas y aseguró que la Conmebol debería " pedir disculpas " por lo acontecido en vez de buscar culpables entre los futbolistas charrúas.

Bielsa perdió la calma al comentar la trifulca posterior a la semifinal perdida contra Colombia, cuando varios jugadores uruguayos, entre ellos Darwin Núñez, José María Giménez y Ronald Araújo, saltaron a las gradas y se pelearon con unos hinchas cafeteros, para defender a sus familiares.

“Los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano” , indicó el entrenador argentino.

“Si usted ve que hay un proceso para que eso que sucedió no suceda, si usted ve que hay un proceso para que se atenúe, es decir, una puerta de escape, y las dos cosas no suceden y están agrediendo a su mujer, a su madre, a un bebé, a su esposa, a su hermana, ¿qué hacen? ¿Van a sancionar a los que los fueron a defender?” , subrayó.

Los jugadores uruguayos denunciaron que familiares suyos fueron agredidos por simpatizantes colombianos al concluir el encuentro.

Expediente de la Conmebol y posibles sanciones

La Conmebol anunció el jueves que abrió un expediente disciplinario para establecer “responsabilidades” por el incidente, calificándolo de “inaceptable” .

El organismo, responsable de la organización de la Copa América, no dio mayores detalles, pero trascendió que una decena de futbolistas charrúas son investigados, con la posibilidad de sanciones de cara a los partidos de Uruguay contra Paraguay y Venezuela en septiembre en la reanudación de la clasificatoria sudamericana hacia el Mundial de 2026, que coorganizarán Estados Unidos, México y Canadá.