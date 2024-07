Gerardo Martino y el futuro de Diego Gómez: “La Premier es un lugar adecuado para él”

Diego Gómez tiene futuro en la Premier League de Inglaterra. El Brighton y el Inter Miami negocian por un traspaso del mediocampista de 21 años, que disputará los Juegos Olímpicos París 2024 con la selección paraguaya Sub 23. El argentino Gerardo Martino habló del momento del ex Libertad y aseguró que la partida será “mas temprano que tarde”.

“El interés está”, mencionó Martino, confirmando, así como Gómez hace un par de días, del deseo d las Gaviotas por el futbolista paraguayo. “Mas temprano que tarde es algo que se va a hacer. No sabemos cuándo. Además no podemos decidir cuándo. Si podemos decidir cuándo, trasladaríamos todo esto a diciembre, a fin de año”, añadió el ex DT de Paraguay.

Gerardo Martino sobre el futuro de Diego Gómez

“Seguramente Diego nos va a dejar y nosotros acompañamos con mucho agrado esta situación que en un año y medio haya mostrado todo lo bueno que ya había hecho en Libertad y todo lo bueno que hizo en el Preolímpico. Que lo haya sostenido, mejorado y haya llamado la atención de la Premier”, puntualizó Martino tras el triunfo 2-1 sobre Chigaco Fire.

“La Premier es un lugar adecuado para Diego Gómez”

Gerardo Martino aseguró que la Premier League es el “lugar adecuado” para Diego Gómez. “Creo que la Premier y este equipo en particular, es un lugar adecuado para él”, finalizó el argentino en conferencia. La operación por el compatriota, según revelaron el sábado en Estados Unidos, rondaría los 18 millones de dólares entre la venta y objetivos fijados.

Diego Gómez y el interés del Brighton de Inglaterra