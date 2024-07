Di María no regresará a Rosario Central por falta de seguridad

“El sábado a la tarde me dijo su decisión de que no va a volver al club porque no siente las garantías de seguridad para él ni para su familia " , declaró Belloso en una entrevista con Radio 2 Rosario, días después de que Benfica anunciara que el jugador seguirá en el club portugués una temporada más.

La familia del internacional argentino recibió el pasado marzo un mensaje amenazante en su casa de Rosario, ciudad que en los últimos meses vive un recrudecimiento de la violencia asociada al narcotráfico.

Lea más: Los goles paraguayos del fin de semana en el extranjero

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“A nosotros nos duele porque lo queríamos. Respetamos muchísimo su decisión pero Central mañana tiene que jugar de nuevo y estamos mirando lo que viene " , explicó Belloso.

Belloso lamentó que se hubiera frustrado el retorno del jugador de 36 años y garantizó que el club está " en un gran momento para recibirle " tras haber conquistado en 2023 la Copa de la Liga. EFE

Salcedo se va de Cruz Azul con escándalos

Cruz Azul, actual líder del torneo Apertura mexicano, anunció ayer la rescisión del contrato con Carlos Salcedo, como lo solicitó el central tras el asesinato de su hermana Paola, el 29 de junio pasado. Salcedo, de 30 años, ha sido protagonista de múltiples escándalos personales y familiares que han tenido divulgación en medios de comunicación. A su hermana, asesinada durante un presunto asalto en el Estado de México, la acusó públicamente de adueñarse de una casa y de dinero que le pertenecía.

Ella, por su parte, hizo pública una supuesta infidelidad de su cuñada Andrea Navarro. Días después de que se diera a conocer la trágica muerte de Paola, María Isabel Hernández, madre de la joven y el futbolista, publicó en Instagram una acusación contra su hijo y su nuera. Además, aseguró que el futbolista había renunciado a Cruz Azul para abandonar el país. “La razón real por la que Carlos Salcedo se quiere ir del país es porque él y su esposa Andrea Navarro son los autores intelectuales del asesinato de Paola”, escribió María Isabel Hernández. EFE

Ronald Araújo, operado en Finlandia

El jugador uruguayo Ronald Araújo fue operado “satisfactoriamente” en Finlandia de su lesión en el muslo derecho, informó ayer su club, el FC Barcelona. Normalmente este tipo de operación conllevan unos cuatro meses de baja. El central fue intervenido en Turku (Finlandia) por el especialista Lasse Lempainen, acompañado por el doctor barcelonista Ricard Pruna. Araújo se lesionó durante el partido de cuartos de final de la Copa América que Uruguay jugó el pasado 6 de julio ante Brasil.

Dimite el seleccionador de Rumania

El seleccionador de Rumania Edward Iordanescu deja el cargo tras llevar a su equipo a octavos de final de la Euro 2024 en Alemania, según anunció ayer la federación rumana de fútbol. El DT de 46 años decidió “hacer una pausa”, según un comunicado. En el cargo desde principios de 2022, ‘Edi’ Iordanescu consiguió llevar a los ‘Tricolorii’ a su primera clasificación para el torneo europeo en ocho años, y lo logró sin perder un solo partido en la fase de clasificación. El equipo perdió en octavos de final contra Países Bajos. Edward Iordanescu, hijo del antiguo seleccionador Anghel Iordanescu, quien llevó a Rumania a cuartos de final del Mundial de 1994, se marcha con un balance de diez victorias, diez empates y ocho derrotas. AFP.