Una cabeza de cerdo baleada, entre las amenaza a Di María

“Hubo una amenaza en la inmobiliaria de mi hermana: Era una caja con una cabeza de chancho (cerdo) y una bala en la frente, y una nota que decía que si yo volvía a (el club Rosario) Central la próxima cabeza era la de mi hija Pía”, dijo Di María ayer al medio local Rosario 3.

Lea más: Ángel di María no descarta saltar al campo en el duelo de Eliminatorias 2026 contra Chile

“No salió a la luz porque mi hermana y mi cuñado se asustaron y no denunciaron”, contó el reciente bicampeón de América, quien jugó con la Albiceleste por última vez en la final de la Copa, el 14 de julio pasado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Exige respeto para su decisión

“Sólo ver el nombre de mi hija en un cartel y que en un caja manden lo que mandaron ya superaba cualquier cosa que pudiera hacer. Fueron meses horribles. En donde sólo pensábamos y llorábamos cada noche por no poder cumplir el sueño”.

Di María exigió respeto para su decisión, que fue muy criticada por numerosos aficionados. “Los que no entienden es porque no se ponen un segundo en mi lugar, porque es fácil putear y maltratar por redes sociales sin ponerse en la piel del otro. No te olvides que, antes del sueño de todos ellos, era y es mi sueño y el de mi familia volver a Rosario”, indicó.

El exfutbolista del Real Madrid, Manchester United, París SG y Juventus aseveró que no quería “una vida con custodia” y que “a pesar de todo lo que pasa en el país”, tomó la decisión de no regresar “después de las amenazas personales, no por la inseguridad de Rosario”.

También contra Lionel Messi

Rosario, en la provincia de Santa Fe, se ha convertido en la “capital narco” de Argentina y su correspondiente violencia ha llevado la tasa de homicidios a 22 cada 100.000 habitantes en 2023, cinco veces más que la tasa nacional, según estadísticas oficiales.

En ese clima de violencia, un supermercado ubicado en Rosario de la familia de Antonella Rocuzzo, la esposa de Lionel Messi, ambos oriundos de esa ciudad, fue baleado el año pasado.