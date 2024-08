Copa Sudamericana: Partidos, hora y dónde ver en vivo hoy

La Copa Sudamericana 2024 disputa hoy tres llaves de los octavos de final. Con Racing de Avellaneda, que goleó 6-1 al Huachipato de Cris Martínez, y Corinthians de Ángel Romero, que superó por penales a RB Bragantino, en cuartos de final, Fortaleza vs. Rosario Central, Lanús vs. Liga de Quito e Independiente Medellín vs. Palestino definen el pase a la próxima ronda.

Lea más: Copa Libertadores 2024: Partidos, hora y dónde ver hoy en vivo

De las tres series, solo hubo ganador en el duelo de ecuatorianos y argentinos: El Granate superó de visitante por 2-1 al Albo de Alex Arce, quien había marcado el 1-0 parcial. El resto culminó emparejado: el Canalla de Alan Rodríguez empató 1-1 con el Tricolor do Pici, mientras que los árabes de Junior Marabel igualaron 2-2 con el Poderoso de la Montaña.

Copa Sudamericana: Partidos, hora y dónde ver en vivo

Miércoles 21 de agosto

Fortaleza vs. Rosario Central, a las 18:00, por Tigo Sports

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lanús vs. Liga de Quito, a las 20:30, por Disney+ (streaming)

Independiente Medellín vs. Palestino, a las 20:30, por ESPN 2

Copa Sudamericana: Los goles de los partidos de ida

Rosario Central 1-1 Fortaleza

Liga de Quito 1-2 Lanús

Palestino 2-2 Independiente Medellín