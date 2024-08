Copa Libertadores 2024: Los cruces de los cuartos de final

La Copa Libertadores 2024 tienen definida las llaves de los cuartos de final. Fluminense, Atlético Mineiro de Junior Alonso, Botafogo de Roberto Jr. Fernández, São Paulo de Damián Bobadilla, Colo Colo de Guillermo Paiva, River Plate de Adam Bareiro, Flamengo y Peñarol son los 8 mejores del certamen continental, que tiene en vilo a Olimpia por el Mundial de Clubes 2025.

Lea más: Olimpia al Mundial de Clubes: ¿Qué necesita para clasificar?

Los cruces por un lugar en las semifinales están definidos: Fluminense vs. Atlético Mineiro; Botafogo vs. São Paulo; Colo Colo vs. River Plate; y Flamengo vs. Peñarol. Los partidos están programados para el mes de setiembre: los duelos de ida serán entre el martes 17 al jueves 19, mientras que los encuentros de vuelta, entre el martes 24 y el jueves 26.

Copa Libertadores 2024: Las semifinales y final

En el cuadro, el ganador de la serie entre Fluminense y Atlético Mineiro enfrentará al vencedor de River Plate y Colo Colo, mientras que el mejor de Botafogo vs. São Paulo medirá a Peñarol o Flamengo. Las semifinales serán entre el 22 y 31 de octubre, mientras que la Final Única, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, está fijada para el sábado 30 de noviembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Copa Libertadores 2024: Los goles de los octavos

Fluminense 2 (4)-(3) 1 Gremio

Atlético Mineiro 1-0 San Lorenzo

Junior 1-2 Colo Colo

The Strongest 1-0 Peñarol

River Plate 2-1 Talleres

Palmeiras 2-2 Botafogo

São Paulo 2-0 Nacional

Bolívar 1-0 Flamengo