Italia: Tropezón de Roma y reacción del Napoli

El Napoli logró así su primera victoria con Antonio Conte en el banquillo, que espera las importantes incorporaciones de Romelu Lukaku y Scott McTominay. El campeón de Italia en 2023, décimo la temporada pasada donde cambió hasta tres veces de entrenador, está decidido a volver a ocupar un papel protagonista en la Serie A.

Según la prensa italiana, se debería hacer oficial muy pronto las llegadas de Lukaku y de McTominay, que provienen de Chelsea y Manchester United respectivamente, por 30 millones de euros cada uno (33 millones de dólares) .

* Empoli ha ganado por primera vez un partido fuera de casa contra la Roma en la Serie A. Los toscanos también han ganado dos partidos consecutivos contra los giallorossi por primera vez en la máxima categoría.

* Hakan Çalhanoglu marcó su 17° penal de 17 intentados en Serie A. Desde la temporada 2023-24, en las 5 grandes ligas europeas, el turco ha sido el jugador que más veces ha marcado desde los 11 metros (11, por nueve de Cole Palmer).

Resultados y goleadores:

* Torino 2-Atalanta 1. Goles: 26′ Mateo Retegui (A); 31′ Iván Ilic, 49′ Che Adams (T). Incidencia: 90+6′ Vanja Milinkovic-Savic (T) le paró un penal a Mario Pašalicc (A).

* Napoli 3-Bologna 0. Goles: 45+2′ Giovanni Di Lorenzo, 75′ Khvicha Kvaratskhelia, 90+4′ Giovanni Simeone (N).

* Roma 1-Empoli 2. Goles: 45′ Emmanuel Gyasi, 61′ Lorenzo Colombo, de penal (E); 80′ Eldor Shomurodov (R).

* Fiorentina 0 - Venezia 0.

* Udinese 2-Lazio 1. Goles: 5′ Lorenzo Lucca, 49′ Florian Thauvin (U); 90+5′ Gustav Isaksen (L). Exp: 68′ Hassane Kamara (U).

* Parma 2-AC Milan 1. Goles: 2′ Dennis Man, 77′ Matteo Cancellieri (P); 66′ Christian Pulisic (M).

* Inter de Milán 2-Lecce 0. Goles: 5′ Matteo Darmian, 60′ Hakan Calhanoglu, de penal (IM). Ast: 70.921.

* Monza 0-Genoa 1. Gol: 45′ Andrea Pinamonti (G).

-Hoy: 12:30 Cagliari - Como (ESPN4); 14:45: Verona - Juventus (ESPN4).

-Goleadores: Con 3: Mateo Retegui (Atalanta). Con 2: Marco Brescianini (Atalanta); Marcus Thuram (Inter); Dennis Man (Parma) y Daniel Mosquera (Verona).

* Los paraguayos:

Antonio Sanabria (Torino) se quedó entre los suplentes. Diego González (Lazio) no entró en la convocatoria. Hugo Cuenca jugó en el equipo de Milan Futuro (Sub 23), que cayó 1-0 ante Virtus Entella por la 1ª fecha de la Serie C.