Harry Kane, con la Bota de Oro 2024

En su primera temporada con los colores del equipo muniqués, el inglés anotó 36 goles en Bundesliga, y llegó a amenazar el récord de Robert Lewandowski (41 goles en 2020-2021) , pero una lesión a final de temporada le impidió alcanzarlo.

“Me hablaron a menudo durante la temporada pasada (del récord) y me acerqué. Era difícil no pensar en ello dado que me preguntaban al respecto después de cada partido” , destacó Kane.

Lea más: Müller: “No me resultó demasiado difícil permanecer fiel al Bayern una y otra vez”

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* El capitán de la selección inglesa se convirtió en el tercer mejor goleador histórico, por detrás de la temporada de Lewandowski y de los años dorados de Gerd Müller (40 en 1971-1972, 38 en 1969-1970 y 36 en 1972-1973) .

“Es realmente especial. Venir al Bayern ha sido una gran etapa en mi carrera, una de las mejores decisiones de mi vida. Es un premio del que puedo estar orgulloso” , valoró Kane después de recibir el trofeo.

* Kane es el tercer jugador de la Bundesliga en ganar la Bota de Oro, por detrás de Gerd Müller (1970, 1972) y de Lewandowski (2021, 2022) , los tres jugadores del Bayern, que se convierte en el segundo club más recompensado (5) por detrás del FC Barcelona (8, 6 de ellos de Lionel Messi) .

* Sin títulos. “Quiero seguir como la temporada pasada, marcar tantos goles o más. Pero lo más importante es ganar títulos” , añadió Kane, que todavía no ha logrado ningún trofeo a nivel de clubes (final de la Champions de 2019) ni con la selección (finales de Eurocopa de 2021 y 2024) .

* La Bota de Oro se entrega desde la temporada 1967-1968 al mejor goleador de Europa, y el primer premiado fue el portugués Eusebio, autor de 42 goles con el Benfica.