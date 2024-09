Mundial Femenino Sub 20: Paraguay, ante España por el boleto a octavos

Las españolas, vigentes campeonas del mundo, ganaron por 1-0 con autoridad el pasado domingo a Estados Unidos, en un partido en el que las tricampeonas norteamericanas no supieron descifrarle.

Las españolas se enfrentarán este miércoles con las paraguayas, que vencieron por 2-0 a Marruecos y ante un éxito de cualquiera el cupo a los octavos de final del torneo estará asegurado en este partido de selecciones ganadoras.

El único enfrentamiento en un mundial sub-20 entre ambas dejó como resultado una victoria de La Roja por 4-1 en la fase de grupos de 2018.

Sobre el juego ante Paraguay, la capitana de la Roja, Julia Bartel, indicó que las " cosas se pueden mejorar” , frente a lo hecho ante Estados Unidos, y que será " un buen partido” en el que irán “por Paraguay para intentar estar más cerca de la siguiente ronda “.

Al frente estarán las guaraníes, dirigidas por Fabio Fukumoto, que empezó con buen pie al derrotar por 2-0 a Marruecos con una estelar participación de su goleadora Fátima Acosta que anotó un doblete.

Programa de partidos para hoy:

* Grupo C (estadio Pascual Guerrero, de Cali): 18:00 España vs. Paraguay; 21:00 Marruecos vs. Estados Unidos.

* Grupo D (estadio Metropolitano de Techo, Bogotá): 18:00 Alemania vs. Nigeria; 21:00 Corea del Sur vs. Venezuela.

Posiciones: Alemania 3, Nigeria 3, Corea del Sur 0, Venezuela 0.

Brasil, primer clasificado a octavos

Brasil derrotó ayer 3-0 a Francia y se convirtió en la primera selección clasificada a octavos de final del Mundial Femenino Sub 20 de Colombia

Resultados de los partidos de ayer:

* Grupo A: México 2-Australia 0; Colombia-Camerún (jugaban más tarde). Posiciones: México 4, Colombia 3, Camerún 1, Australia 0.

* Grupo B: Francia 0-Brasil 3; Fiji-Canadá (más tarde). Posiciones: Brasil 6, Canadá 1, Francia 1, Fiyi 0.

-Otros resultados del lunes:

* Grupo E: Japón 7-Nueva Zelanda 0; Ghana 1-Austria 2. Posiciones: Japón 3, Austria 3, Ghana 0, Nueva Zelanda.

* Grupo F: Costa Rica 0-Países Bajos 2; Corea del Norte 6-Argentina 2. Posiciones: Corea del Norte 3, Países Bajos 3, Costa Rica 0, Argentina 0.

-Avanzan a octavos los 2 primeros de cada grupo, más los 4 mejores terceros.