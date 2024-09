Gómez: " A Messi no se le quitan las faltas, ni se me ocurre competir contra él”

El paraguayo Diego Gómez pasó en pocos años de ayudar en la granja familiar a jugar como profesional con Libertad, debutar con la Albirroja y firmar con el Inter Miami para ser titular junto a Leo Messi, a quien mira con admiración y no pretende competirle los tiros de falta al borde del área pese a la potencia que tiene.

" A Leo no se le quita eso, las mete siempre. Ni se me ocurre competir con él " , comentó Gómez en una entrevista con la Agencia EFE. " Nunca imaginé que iba a estar compartiendo el campo con él, el vestuario. Fue una alegría, me dio al verle una sensación impresionante, un jugador único que lo ha ganado todo, el mejor del mundo” , afirmó el paraguayo.

Pregunta: Los jóvenes como usted han evolucionado mucho desde que llegaron los Messi, Alba, Busquets… ¿Usted lo nota también?

Respuesta: Sí. Aprendemos mucho de ellos, por algo han ganado muchas cosas en el fútbol. Hay que saber llevar eso, es algo único poder compartir con ellos y disfrutarlo. Siempre están con nosotros, nos hablan. Aprendemos de ellos. Siempre los veía en la tele y ahora estoy compartiendo con ellos, charlando, tenerlos cerca en la cancha, aprendemos mucho…

P: Usted llegó y tras pocos días estaba celebrando la Leagues Cup. ¿El ADN del club es ganar títulos?

R: Sí, nosotros en eso nos estamos preparando para lograr el objetivo. Hablamos de ello, hay que ganar partido a partido e ir paso a paso.

P: ¿Van a batir el récord de puntos en la liga regular de la MLS?

R: Hay que lograr la victoria en cada partido. Lo veo factible.

P: Da la impresión de que en 2023 el equipo llegó muy justo al momento clave. ¿Este año llegan mejor?

R: Ahora estamos mucho mejor, debemos de enfocarnos en lograr el punto de forma más alto y salir siempre victoriosos para poder ir pasando en los ‘Playoffs’. Ahí tenemos que tratar de no cometer errores para ser más eficaz en los últimos pases.

P: Hábleme de San Juan Bautista y Misiones, sus orígenes.

R: Vengo de una familia muy humilde que habla en guaraní, a mi me tocó irme a los catorce años a la capital, y fue donde empecé a hablar más el español. Somos alrededor de 800 habitantes en un pueblo chico pero muy lindo.

P: Y un día le llaman de Libertad para llevarle a la ciudad.¿Cómo fue ese momento?

R: Fue algo muy emocional porque me tocó ir allí a muy corta edad, a los catorce años. También triste porque tuve que dejar a mi familia, mi mamá, mi abuelo, mi hermano y mis amigos. Fue un cambio de ambiente muy grande, yo crecí hablando con mi familia en guaraní. Me tocó cambiar un poco el ámbito de aprender español con mis compañeros de la capital.

Presente y futuro de la Albirroja

P: Paraguay no comenzó bien las Eliminatorias, pero un golazo suyo lo cambió todo con ese triunfo frente a Brasil.

R: En las primeras fechas de Eliminatorias no se nos daba la victoria. Después de que ha vuelto el profe Alfaro nos está devolviendo ese ADN paraguayo, que es muy grande para nosotros, que es la garra guaraní. El golazo fue algo único, desde chico soñé poder meter un gol ahí en Defensores, y más con mi selección.

P: ¿Ese es el gol que le caracteriza a usted, pegarle fuerte desde la frontal?

R: Sí, claro. Desde chico siempre metía goles así.

P: Están en repechaje, tienen opciones de ir al Mundial…

R: Es paso a paso. Ahora nos tocan rivales duros y tenemos que ir adaptándonos a cada partido, sacar un punto vale muchísimo en Eliminatorias, son partidos muy complicados.

P: ¿Se ve como líder del equipo nacional?

R: Para mí sería un orgullo tener la cinta de capitán, pero estaré donde me toque jugar con mi selección. Ser parte de la selección ya es un orgullo muy grande.

P: En noviembre enfrentan a Argentina. ¿Partido especial?

R: Es algo único, jugar contra Argentina, el campeón de América y el último campeón del mundo. Sería algo muy lindo jugar contra ellos y más que nada contra Messi.

P: La labor de Alfaro con Ecuador fue brillante, ¿hacía falta un entrenador así?

R: Alfaro es un buen técnico, llevó a Ecuador al mundial y ahora nos está devolviendo esa ilusión a nosotros.

La Premier League, ¿su próximo destino?

P: Hábleme de su futuro en Europa. Muchos jóvenes de Sudamérica llegan a la MLS antes de dar el gran salto.

R: Ahora estoy concentrado aquí, en poder lograr los objetivos con el club y con mis compañeros. Cada chico tiene ese sueño de poder dar ese salto a Europa, poder hacerlo es algo único para nosotros. EFE