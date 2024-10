Alianza Lima comienza con un triunfo en la Copa Libertadores Femenina

En el estadio Carfem de Ypané, Alianza Lima derrotó 2-0 a Santiago Morning de Chile con goles de Adriana Lucar (14′) y Emily Flores (64′), en partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D que completan Deportivo Cali y Guaraní.

* En el Arsenio Erico, Ferroviária cedió un empate 1-1 ante las Dragonas de Independiente del Valle de Ecuador.

La ecuatoriana Analiz Zambrano fue la protagonista, anotando un autogol (55′) y el gol del empate para las Dragonas (78′). Más tarde jugaban Peñarol y Santa Fe.

-Partidos para mañana domingo:

* Grupo A (estadio Arsenio Erico): 17:30 Corinthians vs. Adiffem (Ven); 20:00 Boca Juniors vs. Libertad.

Posiciones: Libertad 3 puntos, Boca 1, Corinthians 1, Adiffem 0.

* Grupo B (Ypané): 17:30 Olimpia vs. Always Ready; 20:00 Colo Colo vs. Santos FC.

Posiciones: Santos 3, Olimpia 3, Colo Colo 0, Always Ready 0.