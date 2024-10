Olimpia golea y avanza a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

Amada Peralta (8′), Agustina Varela (24′) y Camila Barbosa (44′) anotaron los goles para la escuadra franjeada, que avanza con el Santos FC de Brasil, con el que definirá el miércoles el primer lugar del Grupo B.

* Por su parte, Libertad cayó 1-0 ante Boca Juniors y definirá su clasificación el miércoles ante Corinthians, que goleó ayer 8-0 al Adiffem de Venezuela.

-Resultados y posiciones tras la jornada de ayer:

* Grupo A (estadio Arsenio Erico): Corinthians 8- Adiffem 0; Boca 1- Libertad 0.

Posiciones: Corinthians 4, Boca 4, Libertad 3, Adiffem 0. Miércoles 9: 17:30 Libertad vs. Corinthians; 17:30 Boca Juniors vs. Adiffem.

* Grupo B (Carfem de Ypané): Olimpia 3- Always Ready 0; Colo Colo 0- Santos FC 1.

Posiciones: Santos FC 6, Olimpia 6, Colo Colo 0, Always Ready 0. Miércoles 9: 20:00 Santos FC vs. Olimpia; 20:00 Colo Colo vs. Always Ready.

-Formato: Avanzan a cuartos de final los dos primeros de cada grupo.

Guaraní va por la recuperación ante Santiago Morning

Guaraní, que había perdido 2-1 en la primera fecha ante Deportivo Cali, buscará esta noche la recuperación cuando enfrente a Santiago Morning de Chile en partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo D.

Programa de partidos para hoy:

* Grupo C (estadio Arsenio Erico): 17:30 Ferroviária vs. Peñarol: 20:00 Independiente del Valle vs. Santa Fe.

Posiciones: Ferroviária 1, Independiente del Valle 1, Peñarol 1, Santa Fe 1.

* Grupo D (estadio Carfem de Ypané): 17:30 Deportivo Cali vs. Alianza Lima; 20:00 Guaraní Santiago Morning.

Posiciones: Alianza Lima 3, Deportivo Cali 3, Guaraní 0, Santiago Morning 0.