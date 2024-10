Triplete de Lewandowski afianza al Barça en liderato

El Barcelona ganó con un triplete del polaco Robert Lewandowski (7, 22, 32) , líder en la tabla de goleadores de la liga española con 10 tantos, aunque la mala noticia para los culés fue la lesión de Ferran Torres, que fue sustituido por Eric García en los primeros compases del partido.

Luego de la inesperada derrota en Pamplona ante Osasuna la semana pasada (4-2) , el conjunto culé reanudó la marcha que le ha llevado a ganar ocho de los nueve partidos que ha disputado en el campeonato doméstico este curso.

El encuentro fue un recital de los catalanes en Mendizorroza, donde jugaron desde el principio con mucha intensidad y sin dejar apenas opciones al Alavés.

“No suelo mirar mucho atrás, pero sí que nos detuvimos en las derrotas de Mónaco y Pamplona. Contra Osasuna vimos todo lo que hicimos mal, pero como digo, siempre miramos hacia delante, esa es nuestra mentalidad, intentamos mejorar en todos los aspectos del juego y ser positivos” , afirmó el entrenador alemán de los azulgrana, Hansi Flick, tras el partido.

* Hat-trick de Lewandowski a los 31 minutos y 6 segundos. Es el 4° jugador del Barcelona que marca un triplete más tempranero en un partido de LaLiga: Eto’o vs Almería en 2008 (24′); Tejada vs Real Sociedad en 1954 (28′); Messi vs Mallorca en 2011 (30′).

* Jesús Navas (Sevilla) se convirtió en el jugador con más derbis sevillanos en la historia (28) superando a Joaquín Sánchez (27).

* El paraguayo Omar Alderete (Getafe) fue titular en el empate 1-1 con Osasuna.

Resultados y goleadores:

* Real Sociedad 1-Atlético de Madrid 1. Goles: 1′ Julián Álvarez (AM); 84′ Luka Sucic (RS). Ast: 31.983.

* Girona 2-Athletic Bilbao 1. Goles: 39′ Yáser Asprilla, 90+9′ Cristhian Stuani, de penal (G); 41′ Oihan Sancet (AB). Incidencias: 28′ Álex Berenguer (AB) falló un penal; 58′ Ander Herrera (AB) falló un penal. Exp: 90+8′ Aitor Paredes (AB). Ast: 13.396.

* Alavés 0-Barcelona 3. Goles: 7′, 22′, 32′ Lewandowski (B). Ast: 19.468.

* Sevilla 1-Betis 0. Gol: 50′ Dodi Lukébakio, de penal (S). Exp: 90′ Tanguy Nianzou (S). Ast: 42.571.

* Leganés 0-Valencia 0. Ast: 10.958.

* Espanyol 2-Mallorca 1. Goles: 18′ Marash Kumbulla, 47′ Jofre Carreras (E); 68′ Antonio Raillo (M). Ast: 24.434.

* Getafe 1-Osasuna 1. Goles: 21′ Bertug Yildirim (G); 60′ Ante Budimir (O). Ast: 10.670.

* Las Palmas 0-Celta 1. Gol: 28′ Borja Iglesias (C). Expulsados: 54′ Ilaix Moriba (C); 56′ Iago Aspas (C). Ast: 21. 482.

* Valladolid 1-Rayo Vallecano 2. Goles: 51′ Selim Amallah (V); 57′ y 80′ Jorge de Frutos (RV). Ast: 21.112.

* Real Madrid 2-Villarreal 0. Goles: 14′ Federico Valverde, 73′ Vinícius Júnior (RM). Ast: 73.842.

-Goleadores: Con 10: Robert Lewandowski (Barcelona). Con 6: Ayoze Pérez (Villarreal).