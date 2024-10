Vídeo: El emotivo momento en el que la familia comunica a Diego Gómez del premio Sub 22

Diego Gómez fue electo el mejor jugador Sub 22 de la temporada 2024 de la Major League Soccer (MLS). El futbolista paraguayo lidera la lista del “22 Under 22″ que realiza anualmente la MLS. El ex Libertad recibió la noticia antes de viajar a Quito para integrar la selección de Paraguay en el segundo combo del año por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

El Inter Miami preparó un emotivo momento para comunicar a Gómez del galardón. Y la responsable de revelar que ganó el premio fue la propia familia del jugador de 21 años. El volante de la Albirroja entra a una sala para supuestamente realizar una sesión de fotos y de vídeos. Luego de un par de tomas, es invitado a ocupar una silla frente a un televisor.

Diego Gómez, el mejor Sub 22 de la MLS 2024

Diego Gómez rompió en llanto al recibir la noticia

Al encender la TV, los familiares de Diego Gómez estaban del otro lado en una comunicación vía zoom. “Llegó la noticia de que saliste como el Mejor Jugador Sub 22. Estamos muy contentos contigo mi hijo”, mencionó Fermina Gómez desde Paraguay mientras que Gómez en Miami rompía en llanto por la sorpresa. “Estoy muy orgullosa de vos mi amor”, continuó la madre del jugador.