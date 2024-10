Libertad cae ante Corinthians y queda eliminada de la Libertadores Femenina

Juliana Ferreira (9′), Jaqueline (74′) y Gabi Zanotti (83′) anotaron los goles para el conjunto brasileño, que ganaron el Grupo A por diferencia de goles sobre Boca Juniors, que también se impuso por el marcador de 3-1 al equipo de Addifem de Venezuela.

Lea más: Hallan muerto en Atenas al futbolista inglés George Baldock del Panathinaikos griego

Ramona Martínez (57′) había logrado el empate transitorio para las Gumarelas, que estaban obligadas a ganar para seguir en carrera.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Resultados y posiciones tras la última fecha del Grupo A: Libertad 1-Corinthians 3; Boca 3-Addifem 1. Posiciones: Corinthians 7, Boca 7, Libertad 3, Addifem 0.

-Avanzan a cuartos de final los dos primeros de cada grupo.

* Olimpia, ya clasificado a cuartos de final, definía anoche con el Santos FC de Brasil el primer puesto del Grupo B.

* Guaraní enfrenta hoy al Alianza Lima (20:00, en el estadio de Ypané) con la obligación de golear para intentar clasificar.

Partidos para hoy:

La fase de grupos se completa hoy con 4 partidos.

Grupo C: 17:30 Santa Fe vs. Ferroviária, en el Arsenio Erico; 17:30 Independiente del Valle vs. Peñarol, en Ypané.

Posiciones: Santa Fe 4, Ferroviária 2, Peñarol 2, Ind. del Valle 1.

Grupo D: 20:00 Santiago Morning vs Deportivo Cali, en el Arsenio Erico; 20:00 Guaraní vs. Alianza Lima, en Ypané.

Posiciones: Dvo. Cali 6, Santiago Morning 3, Alianza 3, Guaraní 0.