Bielsa responde a las críticas de Luis Suárez

“Influencia no tuvo ninguna” , dijo en conferencia de prensa Bielsa. “Lo que pasó en la semana no lo vínculo con cómo jugamos, ni creo que haya tenido efecto que haya sido una semana con mucha efervescencia. No condiciona ni explica el resultado” , indicó el entrenador.

Perú se llevó el triunfo en Lima 1-0 con gol en los minutos finales de Miguel Araujo, dejando en evidencia la falta de ideas en ofensiva de un equipo uruguayo que sumó una derrota a dos empates firmados en la pasada doble fecha.

La caída de Uruguay se produce en medio de turbulencias provocadas por quejas de Luis Suárez, goleador histórico de Uruguay que se retiró en setiembre de su selección, sobre las formas de relacionamiento con jugadores y el entorno de la selección del argentino Bielsa.

“Respecto de cómo opero sobre mí toda la situación, no ignoro todo lo que pasó, y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada, pero la preparación del partido la hice con máxima seriedad y la respuesta que encontré en los jugadores es la misma que encontré siempre desde que arranque a trabajar aquí” , explicó.

“El partido fue parejo un partido sin situaciones de gol prácticamente nosotros tuvimos más la pelota, pero no creamos peligro. Perú tampoco creó peligro, pero las sensaciones que ellos tenían cuando atacaban eran mejores que las nuestras era un partido que debería haber terminado empatado” , agregó.

Uruguay se ubica con 15 puntos en el tercer lugar del premundial que lidera Argentina con 19. Perú trepó al penúltimo lugar con 6 unidades.