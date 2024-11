Algo pasa con Mbappé

El delantero del Real Madrid ya había sido desafectado por Deschamps en la pasada doble fecha del torneo continental para permitirle recuperarse de una lesión, situación que generó alguna controversia porque Mbappé finalmente terminó jugando partidos de la Liga Española.

Por si acaso, Deschamps aclaró que la decisión de no convocarlo tampoco en esta ocasión no está vinculada a cuestiones extradeportivas, aunque eludió dar una explicación concreta cuando afirmó: “No quisiera entrar en detalles que podrían dar lugar a especulaciones y por eso no diré más nada al respecto”, aunque cuando reconoció: “Comprendo que para ustedes no es suficiente”.

“Asumo toda la responsabilidad por esta decisión”, completó el DT en una conferencia de prensa que ofreció en la sede de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), al aludir a la nueva ausencia de Mbappé, quien en octubre aprovechó una situación similar para viajar a Estocolmo, donde según la prensa sueca es investigado por un presunto caso de violación.

Morata, traumatismo de cráneo

El atacante español del AC Milan Álvaro Morata sufre un “importante traumatismo craneoencefálico” tras un choque durante un entrenamiento, por lo que fue hospitalizado, anunció ayer el club lombardo. Según la prensa italiana, el capitán de la selección española se dio un golpe tras un choque con el defensa serbio Strahinja Pavlovic. Su participación en el partido de la 12ª jornada de la Serie A del sábado en Cagliari queda en duda.

Arrestan a dirigente peruano

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), fue arrestado ayer en el marco de una investigación por sus presuntos vínculos con una red dedicada al uso irregular de los recursos de la organización en actos ilícitos, favores a clubes nacionales y reventa de entradas y pasajes al Mundial de Qatar 2022, del que la selección “inca” quedó marginada al perder un repechaje.

Los delitos por los cuales podría ser condenado el dirigente son los de fraude, corrupción y lavado de dinero. Lozano fue detenido por autoridades de la fiscalía anticorrupción y agentes de la policía en una causa que involucra, además, a los presidentes de Sporting Cristal, Joel Raffo, y de Academia Cantolao, Karen Mandriotti, así como a otros directivos del fútbol peruano. ANSA.

Crespo deja de ser DT de Al Ain

El argentino Hernán Crespo fue despedido como entrenador del Al Ain, informó ayer el club de Emiratos Árabes Unidos, donde juegan los paraguayos Alejandro Kaku Romero y Matías Segovia. El Al Ain hace apenas seis meses se alzó con la Liga de Campeones asiática bajo las riendas del exinternacional albiceleste. La decisión llegó un día después de la abultada derrota contra el saudita Al-Nassr de Cristiano Ronaldo (5-1) en la máxima competición asiática, que deja a los actuales campeones como colistas a mitad de la fase de grupos.

Andrés Guardado anuncia retiro

Andrés Guardado, el futbolista con más partidos en la historia de la selección mexicana (181), anunció ayer su retirada como jugador profesional. “Terminando este torneo dejo de ser profesional, luego de 19 años de carrera (…)”, explicó el actual jugador del León. A sus 38 años, el ‘Principito’ Guardado presume otros logros como ser uno de los cuatro mexicanos en haber disputado cinco mundiales y un paso por Europa por los clubes Deportivo La Coruña, Valencia, Betis, PSV Eindhoven y el Bayer Leverkusen.