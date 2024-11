Vélez busca dar otro paso hacia el título en la Liga argentina

Después de tres empates consecutivos, Vélez dio una muestra de autoridad y derrotó el jueves por 1-0 a Tigre para recuperar el primer puesto en solitario y mantener los tres puntos de ventaja sobre su escolta Huracán.

En la fecha 22 sobre 27 en total, Vélez tendrá que pasar el lunes la difícil prueba de un humilde Deportivo Riestra, que se ha ganado el respeto con posibilidades de acceder a alguna copa internacional.

A falta de seis jornadas para el final, Vélez empieza a palpitar la cercanía de un título de liga que espera once años, desde la obtención de la Superfinal 2013.

* Huracán buscará ganar esta noche en casa a Independiente para intentar meter presión al líder.

“No es una presión jugar con el resultado puesto. Mientras dependamos de nosotros, no me preocupa. Tratamos de sumar, de ganar, porque es la única manera de mantener la ventaja. Que no gasten energía pensando en los rivales, porque dependemos de nosotros”, evaluó Gustavo Quinteros, el entrenador de Vélez.

* Programa de la 22ª fecha. Hoy: 16:45 Unión-Atl. Tucumán; 17:00 Gimnasia LP-Newell’s; 19:00 Rosario Central-San Lorenzo; 21:00 Huracán-Independiente.

Mañana: 16:00 Central Córdoba-Estudiantes; 17:15 River-Barracas Central (ESPN6); 19:15 Godoy Cruz- Talleres; 19:30 Racing-Independiente Rivadavia; 21:30 Sarmiento-Boca Juniors (ESPN).

Lunes: 16:00 Riestra-Vélez; 18:45 Lanús-Platense; 18:45 Tigre-Defensa; 21:00 Argentinos-Banfield; 21:00 Belgrano-Instituto.

* Posiciones: Vélez 42, Huracán 39, Racing 34, River 33, Talleres 33, Unión 33, Atl. Tucumán 33, Independiente 30, Riestra 30, Instituto 29, Estudiantes 29, Platense 29, Boca 28, Godoy Cruz 28, Belgrano 27.