“No está aquí, déjenlo tranquilo”, dice Deschamps sobre Mbappé

“Pensaba que iba a llegar antes”, ironizó el técnico en su conferencia de prensa, aludiendo a la pregunta de la prensa sobre la ausencia de Mbappé de su convocatoria para esta ventana internacional de noviembre. El atacante del Real Madrid ya se perdió los dos partidos de Francia en octubre por lesión, pese a que podía jugar con su club.

Quedó fuera de la lista de noviembre y “es mejor así”, señaló enigmáticamente Deschamps la pasada semana al desvelar los nombres de los jugadores llamados. Mbappé no atraviesa un buen momento.

Dentro y fuera de cancha

Deportivamente no está brillando como esperaba en el Real Madrid y fuera de los estadios su imagen se vio manchada por la investigación sobre una presunta violación durante una estancia con amigos en octubre en Estocolmo.

“Son libres de hablar, de interpretar. No voy a repetir lo que ya he dicho. Tengo un partido mañana, tengo 23 jugadores que van a estar. Kylian no está aquí, déjenlo tranquilo, por favor”, señaló Deschamps.

Por su parte, el hombre que será capitán francés ante Israel el jueves, N’Golo Kanté, deseó un pronto regreso de su compañero. “Creo que Kylian volverá pronto. Le deseamos lo mejor durante este tiempo”, apuntó el actual jugador de Al-Ittihad de Arabia Saudí.