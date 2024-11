Javier Mascherano es el nuevo entrenador del Inter Miami. “Bienvenido, Jefe ¡El argentino y leyenda del FC Barcelona, Javier @Mascherano ha sido nombrado nuestro nuevo entrenador Bienvenidos al sueño de Miami”, anunció el club de la Major League Soccer en las redes sociales. El ex DT de la selección argentina olímpica reemplaza a Gerardo Martino.

“El Inter Miami anunció a Javier Mascherano como entrenador principal, firmando un contrato hasta la temporada 2027 de la Major League Soccer. El argentino se incorpora tras un período como entrenador de las selecciones de Argentina Sub-20 y Olímpica, y asumirá las responsabilidades en el Inter Miami una vez que reciba su documentación laboral”, agregaron las Garzas.

Javier Mascherano, nuevo DT de los paraguayos

Mascherano, quien dirigirá a los paraguayos Héctor David Martínez y Matías Rojas, expresó que “estoy ansioso por trabajar”. “Poder dirigir un club como el Inter Miami es un honor para mí y un privilegio que intentaré aprovechar al máximo. Estoy ansioso por trabajar con la gente del Inter Miami para ayudar al club a alcanzar nuevas metas”, mencionó el argentino de 40 años.

Javier Mascherano, sin Diego Gómez en el 2025

Javier Mascherano no contará con una de las figuras del Inter Miami en este 2024: Diego Gómez. El futbolista paraguayo fue transferido al Brighton de la Premier League. Desde enero de 2025, el ex Libertad compartirá plantel con Julio Enciso y competirá en el fútbol inglés. Este año, el mediocampista de la selección de Paraguay fue elegido el Mejor Sub 22 de la MLS.

Inter Miami: de la MLS al Mundial de Clubes 2025

Inter Miami y Javier Mascherano tendrán un 2025 muy cargado. Las Garzas disputarán la Major League Soccer, la US Open Cup, la Leagues Cup, la Liga de Campeones de la Concacaf y el Mundial de Clubes, certamen que será en Estados Unidos. Dirigido por Gerardo Martino, Lionel Messi, los paraguayos y compañías clasificaron el torneo al ganar la Supporters’ Shield 2024.