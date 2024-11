El Brighton enfrenta hoy al Southampton por la Premier

Se espera que el paraguayo Julio Enciso esté entre los convocados luego de haber jugado el martes pasado con la sub 21.

Lea más: El DT de Brighton reveló porqué Julio Enciso jugó en la Sub 21

Según el DT Fabián Hurzeler, el propio Enciso pidió disputar ese cotejo para mantenerse en forma, ya que no había contado con minutos en los tres últimos compromiso del equipo en la Premier.

Almirón podría salir en enero

El paraguayo Miguel Almirón tiene vía libre para abandonar el Newcastle en enero próximo, cuando se abra el mercador de transferencia en Europa, según confirmó ayer el diario inglés The Telegraph. Se adelantó que el DT Eddie Howe no se opondrá a una salida del ofensivo paraguayo de 30 años, quien no ha tenido mucha participación esta temporada con las Urracas. Miggy tiene ofertas de Arabia Saudí y Estados Unidos, y también estaría en los plantes de la Fiorentina y del argentino River Plate.

Paraguay, 53° en ranking FIFA

La selección paraguaya de fútbol sigue ascendiendo en el ranking FIFA, donde ocupa ahora el 53° de la clasificación mundial difundida ayer. La Albirroja sube dos escalones con respecto a la última lista gracias a la victoria sobre Argentina (2-1) y al empate ante Bolivia (2-2) en el último combo de las Eliminatorias para el Mundial 2026. Argentina, Francia y España se mantienen en el podio. En Sudamérica, Paraguay sigue 9° solo por delante de Bolivia (79), pero se acerca cada vez más a Chile (50), Venezuela (47) y Perú (40).

Chocó el autobús del Madrid

El autobús que trasladó al plantel de Real Madrid del hotel hasta el estadio de Anfield en el duelo que vio perder al equipo “merengue” por 2-0 frente al Liverpool el miércoles en la fase de Liga de la Champions, protagonizó un accidente de tránsito, aunque por fortuna los jugadores no viajaban a bordo y habían regresado a España en un vuelo privado.

El autobús chocó contra un camión que lo precedía, pero no hubo heridos. El accidente resultó la anécdota del epílogo del viaje de Real Madrid a Liverpool, donde el equipo de Carlo Ancelotti, que defiende la corona continental, incrementó su mala racha y sufrió su tercera derrota en la fase de Liga, que lo relegó al 24° y último puesto (sobre un total de 36 equipos) que otorga el último pasaje a un repechaje por un lugar en octavos de final.

América y Tijuana, con ventajas

El América venció 2-0 al Toluca y el Tijuana goleó 3-0 al Cruz Azul, el miércoles al ponerse en marcha los partidos de ida de los cuartos de final del torneo Apertura-2024 del fútbol mexicano. Los paraguayos Richard Sánchez (América) y Carlos González (Tijuana) integraron el banco de suplentes, pero no llegaron a ingresar. Los cotejos de vuelta se disputarán mañana. Entre anoche y la madrugaba comenzaban las otras dos eliminatorias de cuartos de final; Atlético San Luis-Tigres, Monterrey-Pumas.

Jorge Valdivia vuelve a prisión

Una corte de apelaciones envió de nuevo a prisión ayer al exseleccionado chileno Jorge Valdivia, acusado por dos mujeres de violación y quien cumplía arresto domiciliario nocturno, según informó la fiscalía. El tribunal de Santiago revocó la medida y dispuso la reclusión del exfutbolista de 41 años. El exídolo del Palmeiras brasileño y el chileno Colo Colo está acusado de violación y abuso sexual. Fue detenido el pasado 22 de octubre.