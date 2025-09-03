Donnarumma, Reijnders, Cherki y Ait Nouri, lideran la lista de Champions del City

La nómina incluye a nuevos fichajes como Rayan Aït-Nouri, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders y el portero Gianluigi Donnarumma, cuyo fichaje se cerró el último día de mercado.
El conjunto dirigido por Pep Guardiola se volverá a ver las caras con el Real Madrid, y además, viajarán a España para enfrentarse al Villarreal.
Lista del Manchester City para la Liga de Campeones 2025/26:
Porteros: James Trafford (ENG), Marcus Bettinelli (ENG), Stefan Ortega (GER), Gianluigi Donnarumma (ITA).
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Defensas: Rúben Dias (POR), John Stones (ENG), Nathan Aké (NED), Rayan Aït-Nouri (ALG), Joško Gvardiol (CRO), Abdukodir Khusanov (UZB), Rico Lewis (ENG).
Centrocampistas: Tijjani Reijnders (NED), Mateo Kovačić (CRO), Rayan Cherki (FRA), Jérémy Doku (BEL), Nico González (ESP), Rodri (ESP), Bernardo Silva (POR), Savinho (BRA), Matheus Nunes (POR), Nico O’Reilly (ENG), Phil Foden (ENG), Oscar Bobb (NOR).
Delanteros: Omar Marmoush (EGY), Erling Haaland (NOR).