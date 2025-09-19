Valverde convoca a Laporte

Laporte podría jugar este sábado tras su reciente regreso al equipo vasco tras fichar a última hora en el mercado de verano.

En la lista también ha entrado Unai Gómez, duda que albergaba su técnico por "el corte muy aparatoso" que tiene en una ceja y que le obligó el martes ante el Arsenal, en el debut de este año en la Liga de Campeones, a ser sustituido en la segunda mitad a poco de salir al campo.

En cambio, como ya anunció Valverde este mismo viernes en la rueda de prensa previa al encuentro, y también al último entrenamiento del equipo rojiblanco en Lezama, Nico Williams sigue de baja por tercer partido consecutivo por la lesión muscular que sufrió con la selección española.

Tampoco están incluidos en la relación Urko Izeta, por decisión técnica, y las tres ausencias de larga duración que tiene el Athletic, los lesionados Beñat Prados y Unai Egiluz, ambos con graves lesiones de rodilla, y Yeray Álvarez, sancionado por a UEFA hasta abril.

Respecto a la última citación, la del lunes de cara a ese choque de Liga de Campeones frente al Arsenal en San Mamés, la única novedad es Laporte, que ocupa el lugar que deja libre Alex Padilla, segundo portero del equipo rojiblanco y sancionado en liga por la tarjeta roja que vio en el banquillo hace dos jornadas frente al Betis en La Cartuja.

La convocatoria del Athetic para el partido de este sábado en Mestalla la forman Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri, Galarreta, Vesga, Iñaki Williams, Unai Gómez, Robert Navarro, Maroan Sannadi; Mikel Santos, Gorosabel, Laporte, Jon de Luis, Lekue, Adama Boiro, Jauregizar, Alejandro Rego, Sancet, Nico Serrano, Berenguer y Guruzeta.