Flamengo toma distancia en el Brasileirão

Flamengo tuvo que remontar aunque finalmente logró tres importantes puntos en el clásico contra el Corinthians (12°), en el duelo entre los dos clubes más populares del país.

El Timão pudo adelantarse en el minuto 13 con un penalti a su favor, pero Yuri Alberto lo lanzó al estilo Panenka al centro del pórtico. El delantero no contaba con que el portero argentino Agustín Rossi se quedara estático y atajara su disparo.

En el inicio de la segunda mitad (47), el propio Yuri Alberto hizo las paces con la afición al abrir el marcador y poner fin a cuatro meses sin marcar.

Pero el Fla reaccionó primero con el uruguayo Giorgian De Arrascaeta (55) y, en el final, con un tanto de Luiz Araújo (87) , tras un rápido servicio de banda que sorprendió a la defensa local.

El triunfo cierra una semana feliz para el Mengão, entrenado por Filipe Luis, luego de la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores. “Es una frustración muy grande, porque conseguimos neutralizar la mayoría de sus jugadas. No crearon muchas oportunidades y consiguieron la victoria”, lamentó el defensa corinthiano Gustavo Henrique.

Con la victoria, los rojinegros abren cuatro puntos de ventaja sobre el Cruzeiro, que tiene un partido más, y cinco respecto al Palmeiras, que tiene un partido menos que los cariocas.

De los cinco primeros clasificados, apenas el líder puntuó esta ronda. Los otros cuatro (Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol y Botafogo) cayeron.

Las derrotas más sonadas fueron las del Cruzeiro, que el sábado perdió la oportunidad de situarse líder provisional al caer 2-0 contra el Vasco da Gama (11°), y la del Palmeiras, que sucumbió 1-0 este domingo en su visita al Bahía con un tanto de Ademir (78’).

Tras la derrota, el técnico del Verdão, el portugués Abel Ferreira, cargó contra el césped del estadio Fonte Nova de Salvador. “No estamos preparados para este tipo de situación, para jugar en un campo con este césped. Estamos hablando de fútbol de alto nivel, fútbol profesional, esto debería ser inadmisible”, dijo Ferreira.

El laureado DT lamentó perder por lesión a dos jugadores (Lucas Evangelista y Joaquín Piquerez) debido, según él, al mal estado del campo.

El timonel del tricolor baiano, el legendario exportero Rogério Ceni, respondió apuntando que la mala calidad del pasto favorece el fútbol del Palmeiras, también clasificado a semis de la Libertadores. “Para el Palmeiras, es mejor un césped malo porque solo hacen un juego directo (...) Los perjudicamos porque jugamos desde atrás, por el suelo”, afirmó Ceni.

“También queremos un césped mejor, pero a quien más perjudica es a nosotros. Y sobre las lesiones...me perdonan, pero es feo quejarse de lesión para quien juega en césped sintético”, añadió.

Dos técnicos argentinos se estrenaron en esta 25ª fecha. El veterano Ramón Díaz inició su tercera aventura en Brasil, tras haber dirigido a Vasco y Corinthians, al frente del Inter (15°) con un empate 1-1 en su visita al Juventude (17°).

Por su parte, Luis Zubeldía, tras dejar el Sao Paulo hace apenas unas semanas, debutó el domingo en el banquillo del Fluminense (8°) con una victoria por 2-0 en el derbi carioca contra Botafogo. “Confío en que el equipo y los jugadores puedan seguir haciendo un buen trabajo, creciendo. Continuar lo que estaban haciendo bien, corrigiendo algunas cosas que a veces no salen, y luego veremos”, destacó.

Sábado:

Fortaleza 1 Lucas Sasha (44’)

Sport Recife 0

...

Vasco da Gama 2 Rayan (8’) , Paulo Henrique (61’)

Cruzeiro 0

...

Juventude 1 Enio (63’)

Inter 1 Alan Patrick (24’)

...

Atlético Mineiro 1 Vitor Hugo (9’)

Mirassol 0

Domingo:

Gremio 3 André (45’) , Amuzu (67’) , Aravena (89’)

Vitória 1 Cantalapiedra (49’)

...

Bahía 1 Ademir (78’)

Palmeiras 0

...

Fluminense 2 Cano (33’), Lima (89’)

Botafogo 0

...

Bragantino 2 Lucas Barbosa (30’), Pedro Henrique (77’)

Santos 2 Lautaro Díaz (56’) , Barreal (60’)

...

Corinthians 1 Yuri Alberto (47’)

Flamengo 2 De Arrascaeta (55’) , Luiz Araujo (87’)

Lunes:

São Paulo

Ceará

Posiciones

1. Flamengo 54 puntos

2. Cruzeiro 50

3. Palmeiras 49

4. Mirassol 42

5. Botafogo 40

6. Bahía 40

7. São Paulo 35

8. Fluminense 34

9. Bragantino 32

10. Gremio 32

11. Vasco de Gama 30

12. Corinthians 29

13. Ceará 28

14. Atlético Mineiro 28

15. Inter 28

16. Santos 27

17. Juventude 22

18. Vitória 22

19. Fortaleza 21

20. Sport 14

AFP