Rodri sufre una lesión muscular
Londres, 5 oct (EFE).- El centrocampista español Rodrigo Hernández, del Manchester City, sufrió una lesión muscular en el partido de Premier League contra el Brentford y tuvo que abandonar el terreno de juego.
Por EFE
05 de octubre de 2025 - 13:00
Rodri se hizo daño en un isquiotibial, se lanzó al suelo y tuvo que ser sustituido por su compatriota Nico González los veinte minutos de partido.
Rodri había entrado en la lista de convocados para los dos próximos compromisos de la selección española.