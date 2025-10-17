Míchel: "No he visto un Barça peor que el año pasado"

El técnico del conjunto rojiblanco ha recalcado que el Girona afrontará "un reto increíble" y necesitará "sufrir, competir, ganar duelos, tener una parte de suerte y tener acierto" para aspirar a repetir la victoria en el Estadi Olímpic Lluís Companys de la temporada 2023-2024 (2-4).

"El Barça siempre es el Barça. Es un equipazo, un equipo capaz de ganar a cualquier rival del mundo y nosotros somos un equipo pequeño que debe luchar, dar su mejor versión y que ellos no estén a su mejor nivel para sacar un resultado positivo", ha reconocido.

En este sentido, Míchel ha reivindicado que el once titular del Barça será "top" a pesar de las bajas y contará "con jugadores que jugarían en cualquier equipo del mundo", y ha añadido que la clave del partido pasa por buscar la "profundidad" para aprovechar la defensa adelantada del conjunto entrenado por Hansi Flick.

"Tenemos que ser capaces de dar dos pases y mirar hacia adelante, ganar profundidad. Todos los equipos tenemos en la cabeza que es la forma de hacer daño al Barça. Pero tienes que hacerlo en el tiempo y el espacio que te dejan. Ahí está la dificultad", ha dicho.

El entrenador madrileño también ha destacado que el Barcelona es el equipo que más llega al último tercio de campo, que más remata a portería y que más ocasiones de gol tiene, y que el partido pasará por minimizar a sus mejores jugadores.

Asimismo, Míchel ha asegurado que no le ha sorprendido "ni mucho menos" el nivel del defensa Eric Garcia, cedido en el Girona el curso 2023-2024, porque ya esperaba esta versión, y ha remarcado que será "un jugador de un equipo grande para muchos años".

"Es uno de los mejores jugadores del mundo a nivel defensivo con metros a la espalda y luego su capacidad de resolver situaciones defensivas individuales y de dar pases hacia adelante es de jugador top", ha acentuado el técnico rojiblanco.

También ha asegurado que la victoria del partido previo al parón contra el Valencia (2-1), la primera de la temporada, ha permitido trabajar con "la tranquilidad que necesitaba" al equipo, y ha añadido que ve un Girona que "trabaja bien, da pasos hacia adelante, mejorará y crecerá en su juego".