Samu se divierte con un triplete en once minutos

Samu alcanzó la suma de ocho tantos en los nueve partidos oficiales que ha disputado esta temporada. En esta ocasión, tres de ellos fueron claves para que el Oporto acabara con el Celoricense, un equipo de la cuarta categoría del fútbol portugués.

Antes de iniciar su exhibición, Jan Bednarek, a los nueve minutos, abrió el marcador con un cabezazo a la salida de un córner. Después, en la segunda parte, Samu, que inició el choque junto a los suplentes, apareció en el partido a falta de media hora para el final tras sustituir a Denis Gul.

Entre el minuto 62 y el 73, hizo sus tres goles. El primero, con un remate desde fuera del área tras librarse de un defensa a la media vuelta; y el segundo y el tercero, a placer, después de un córner y de un pase de la muerte de William Gomes.

En el resto de eliminatorias, varios clubes de Primera División fueron eliminados por rivales inferiores: el Estrela, cayó ante el Alpendorada (3-1); el Alverca frente al Leiria (3-2); y el Gil Vicente contra el Academico Viseu (2-1).

Además, se clasificaron el AFS, Nacional, Famalicao, Santa Clara, Braga y Arouca, que dejaron fuera de la siguiente ronda al Fornos de Algodres (0-7), Rebordelo (1-3), S. Joao Ver (0-3), Sporting Espinho (0-1), Bragança (0-1) y Portimonense (1-2), respectivamente. Cierra la jornada el Sporting, que se enfrenta al Paços Ferreira y a la media hora empata 1-1.